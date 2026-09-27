Sonbahar hâlâ aynı sonbahar mı?

Sonbaharın ilk işareti herkes için farklıdır. Kimi serinleyen havayı bekler, kimi günlerin kısalmasını veya sabah ışığının değişmesini.

Kimileri içinse yanıt hep aynıdır: İlk sararan yaprak... Oysa iklim değiştikçe doğanın verdiği bu tanıdık işaretleri okumak da giderek karmaşıklaşıyor.

İngiltere’de bu yıl başlatılan “Autumn Leaf Watch” (Sonbahar Yaprağı Gözlemi) isimli yurttaş bilimi projesi bu değişimin izini sürüyor. Forestry England (İngiltere Ormancılık Komisyonu), eylül-kasım ayları boyunca ormanları ziyaret edenlerden yaprakların renk değiştirmeye başladığı zamanı ve gördükleri renkleri kaydetmelerini istiyor.

Amaç, yalnızca sonbahar manzaralarını belgelemek değil farklı bölgeler, yaşam alanları ve ağaç türlerinde renk değişiminin zamanlamasını izleyerek yıllar içinde büyüyecek bir veri bütünü oluşturmak. Katılımcıların gözlemleri internet sitesindeki haritaya aktarılıyor, böylece sonbaharın renk değişimi farklı ormanlar ve ağaç türleri üzerinden izlenebiliyor.

Forestry England Orman Yönetimi Danışmanı Chris Sorenson, sonbaharın ormanların çevrelerindeki dünyaya nasıl tepki verdiğini görmek için önemli bir pencere açtığını söylüyor:

“Sonbahar renklerinin zamanlaması ve yoğunluğu, hava ve büyüme koşullarına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. İklimimiz değiştikçe bu değişimleri anlamak da giderek daha önemli hale geliyor.”

Sorenson’a göre bu yılın sıcak ve kurak yazı birçok ağacı strese soktu. Önümüzdeki haftalardaki yağış miktarı da sonbahar renklerinin nasıl gelişeceğinde etkili olacak.

YALANCI SONBAHAR

Sıcak ve kurak koşullar “false autumn”, (yalancı sonbahar) olarak isimlendirilen bir olguyu da gündeme getiriyor. Uzun süren sıcaklık ve kuraklık dönemlerinde bazı ağaçlar su kaybını azaltabilmek için yapraklarını normalden erken bırakabiliyor.

Uzaktan bakıldığında sararan ve dökülen yapraklar sonbaharın erkenden geldiğini düşündürse de bu her zaman doğal mevsim döngüsünün sonucu değil, ağacın çevresel strese verdiği bir tepki olabiliyor.

Bu ayrım önemli. Çünkü iklim değişikliği sonbaharı basitçe erkene veya geçe taşımıyor. Daha sıcak koşullar bazı türlerde büyüme dönemini uzatabilirken, şiddetli sıcaklık ve kuraklık tam tersine erken renk değişimine ve yaprak kaybına yol açabiliyor. Sıcaklık, yağış, toprak nemi, ağaç türü ve coğrafi konum gibi etkenler, bitkilerin değişen koşullara farklı yanıtlar vermesine neden olabiliyor.

DOĞANIN TAKVİMİNİ TUTMAK

Autumn Leaf Watch’ın önemi de yalnızca bir sonbahar gözlemi olmasının ötesine geçiyor. Bir ağacın ilk yaprağının ne zaman sarardığını, renklerin hangi tarihte belirginleştiğini veya yaprakların ne zaman döküldüğünü kaydetmek tek başına küçük bir gözlem. Ancak aynı kayıtlar farklı bölgelerde ve yıllar boyunca tekrarlandığında, doğanın mevsimsel takvimindeki değişimleri izlemeye yarayan uzun soluklu bir veriye dönüşüyor.

Bu gözlemler fenoloji olarak isimlendirilen bilim alanının da temelini oluşturuyor. Fenoloji bitkilerin çiçek açması, ağaçların yapraklanması, kuşların göç etmesi, yaprakların renk değiştirip dökülmesi gibi doğada yıl boyunca tekrarlanan olayların zamanlamasını inceliyor. Söz konusu olaylar sıcaklık ve yağış gibi çevresel koşullara duyarlı olduğu için uzun yıllara yayılan kayıtlar, iklimdeki değişimin canlıların yaşam döngülerine nasıl yansıdığını anlamaya yardımcı oluyor.

Yurttaş bilimi bu takibi çok daha geniş bir alana taşıyabiliyor. Ormanda yürürken çekilen bir fotoğraf, kaydedilen bir tarih veya ilk renk değişiminin fark edilmesi tek başına sıradan görünebilir. Binlerce insanın benzer gözlemleri kaydetmesiyle gündelik bir doğa deneyimi bilimsel bir kaydın parçasına dönüşebiliyor. Üstelik insanları yaşadıkları çevredeki küçük mevsimsel değişimleri yeniden fark etmeye çağırıyor.

YAPRAKLAR NEDEN RENK DEĞİŞTİRİR?

Yaz boyunca yapraklara yeşil rengini veren klorofil, güneş enerjisinin fotosentezde kullanılmasını sağlar. Sonbaharda günler kısalıp güneş ışığı azaldıkça klorofil parçalanmaya başlar. Yeşil renk çekilince yaprakta zaten bulunan karotenoid ve ksantofil pigmentleri görünür olur, sarı ve turuncu tonlar belirginleşir.

Bazı ağaçlarda ise yapraklarda biriken şeker, kırmızı ve mor tonları oluşturan antosiyaninlerin üretimini artırır. Sıcaklık, güneş ışığı ve hava koşulları renklerin yoğunluğunu etkiler. Sürecin sonunda ağaç yapraklarını bırakır ve dökülen yapraklar ayrışarak besin maddelerini yeniden toprağa kazandırır.