Sürekli meşgul etmeye çalışmayın

ÖMÜR KURT

omur@cocuklarlabiromur.com

Çocuklar yıl boyunca çok yoğunlar. Gündüz okul, akşam ödev, haftasonu kurslar var. Yaz tatilinde de durum pek değişmiyor. Çocukların kursları artıyor, ama bu durum heveslerini azaltıyor.

Yazar ve eğitmen Özge Doğar, “Çocukları kurslara boğmayın, ilgi alanına yönlendirin” diyor.

‘ ÇOCUKLARIN İSTEĞİ ÖNEMLİ’

- Anne babalar çocuklara yaz döneminde çok fazla kurs aldırıyor. Bu doğru mu?

Her yaz aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Pazartesi yüzme, salı kodlama, çarşamba İngilizce, perşembe satranç, cuma robotik… Hafta sonu da eksik kalmasın diye bir atölye daha. Sonrası, “Çocuğum hiçbirine gitmek istemiyor veya ilgisini çeken bir şey yok” benzeri cümleler geliyor. Oysa yaz tatili, çocukların biraz nefes alması için var. Elbette ilgi duyduğu bir alanda, isteyerek katıldığı bir kurs çocuğa çok şey kazandırabilir. Ancak kurs sayısı arttıkça gelişim de aynı oranda artmaz. Bazen bir kursu gerçekten severek yapmak, beş farklı kursa istemeden gitmekten daha değerlidir.

Her çocuğun ilgisi de aynı olamaz. Bir çocuk resim yapmayı severken diğeri top peşinde koşmak isteyebilir. Biri bütün gün kitap okumaktan keyif alırken diğeri ağaca tırmanmayı tercih edebilir. Bunların hepsi çocukluğun doğal parçası. Bir çocuğun ilgisi zorlamayla oluşmaz. İlgi merak ederek, deneyerek ve keyif alarak gelişir. Çocukların dinlenmeye, oyun oynamaya, canının sıkılmasına, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye ve kendiliğinden öğrenmeye de ihtiyacı var. “Çocuğum bunu istiyor mu?” sorusu bu yüzden çok önemli…

REDDETME HAKKI

- Eğer çocuklar kurslara gitmek istemiyorsa ne yapılmalı?

Kuşkusuz ki çocukların da tıpkı yetişkinler gibi istememe, reddetme hakkı var. Peki neden istemiyor? Veya biz, bizim istediğimiz şeyi yapmasını neden istiyoruz? Belki çok yorulmuştur ve sadece durmak istiyordur. Belki kursun içeriği ilgisini çekmiyordur. Belki arkadaşlarından ayrılmak istemiyordur ya da yeni bir ortama girmek onu kaygılandırıyordur. Çocuğa, “Gitmek zorundasın” demek çoğu zaman işe yaramaz. Ancak burada önemli olan, çocuğun duygusunu anlamak ve birlikte çözüm aramaktır.

- Çocukların bir alana ilgisi nasıl sağlanır peki?

İlgi zorlamayla değil, deneyimle gelişir. Çocuklara farklı alanları tanıma fırsatı vermek gerekir. Bir müzeye gitmek, birlikte kitapçı gezmek, doğada vakit geçirmek, bir sporu deneyimlemek, bir sanat atölyesine katılmak… Çocuk ancak denedikçe neyi sevdiğini keşfedebilir. Tabii anne baba, çocuğun ilgisini kendi hayallerimizle karıştırmamalı. Önemli olan bizim ne istediğimiz değil, onun hangi etkinlikte mutlu ve meraklı olduğu.

‘ SIKILMASINA FIRSAT TANIYIN’

- Anne ve babalara önerileriniz neler?

Öncelikle çocukları sürekli bir şeylerle meşgul etmeye çalışmak pek doğru bir şey değil. Tatili, çocukla geçirilecek keyifli bir zaman olarak görmek gerek. Her çocuğun gelişim hızı ve ilgi alanı farklı. Başka çocukların programlarına bakıp kendi çocuğunuz için endişelenmeyin. Çocuklara serbest zaman bırakın.

Oyun oynamalarına, kitap okumalarına, doğada vakit geçirmelerine izin verin. Bazen de hiçbir şey yapmamalarını normal karşılayın. Yaz sonunda çocuğunuz kaç kurs bitirdiğiyle değil, ne kadar mutlu olduğu, ne kadar dinlendiği ve ne kadar merak etmeye devam ettiğiyle ilgilenin. Çünkü iyi bir çocukluk, iyi bir özgeçmişten daha değerli. Çocukları sürekli meşgul etmeye çalışmak da doğru değil. Onların en çok ihtiyaç duyduğu şey biraz boş zaman, biraz oyun ve bolca çocuk olmak.

EVDE DENEYİN

Hayal defteri

Yaz boyunca, çocukların hayallerini yazacağı bir defter hazırlayın. Sayfalara resimler çizsin, yazılar yazsın. Siz de her gün onun için bir cümle yazın. Tatil bittiğinde bir anı defteriniz olmuş olacak.

HAFTANIN KİTABI

“Bir Böcek Mutlu Olduğunda” kitabı çocuklara, doğayı ve hayvanları anlamak için güzel bir eşlikçi.

Yayınevi: Literatür Çocuk

Yazan: Lider Hepgenç

Resimleyen: Neslihan Civan Görür

Yaş: 4+

Sayfa: 32

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

“İstanbul Rahmi Koç Müzesi”nde çocuklar için yaz tatili boyunca birbirinden güzel deneyim etkinlikleri düzenlenecek. Çocuklar çok sevecek.

Yer: İstanbul-Sütlüce

Tarih: Pazartesi harim her gün açık

Saat: 09.30-17.00

İletişim: (0212) 369 66 00

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte Sezen Aksu’nun “Kardelen” şarkısını dinleyin ve bu şarkı hakkında sohbet edin.