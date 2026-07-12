The Bear'e veda

*Yazı, The Bear'in final sezonunu izlemeyenler için sürpriz bozan içerir.

Tüm kenti etkisi altına alan bir yağmur, dolan giderler, patlayan borular, su altında kalan bir restoran… “The Bear”, ilk sezonundan bugüne dek baş döndürücü bir kaosla buluşturduğu seyircisini, final anlatısında yine restoranın üzerine çöken bir bulutla karşılıyor.

Her şeyin ters gitmesine, tamir edilmeyen kapıların sıkışmasına, aile kutlamalarının bile faciayla bitmesine alışık olduğumuz bu restoranın mensuplarını "son bir kez daha vuran bu fırtına" yerini huzurlu bir sessizliğe bırakıyor. Evet, artık “The Bear”da olabilecek her şey oldu, bütün aksilikler üst üste geldi. Ancak bu kez, kaosa körükle gitmek yerine o yangını söndürebilecek kadar güçlü bir "aile" var.

ENKAZDAN AİLEYE

Christopher Storer'ın bir aileden geriye kalan enkazdan, yeni bir aile yaratmayı başardığı “The Bear”, bizi beş sezon boyunca daracık bir mutfağa hapsederek klostrofobik bir restoran anlatısı inşa etti. Hatta bu etki izleği öylesine ele geçirdi ki kâh koskoca bir partide masanın altına sokuşturdu karakterlerini, kâh restoranın en işlek anında bir depoya mahkûm etti. Bu elbette Carmen'in (Jeremy Allen White), final sahnesinde de özetlediği gibi mutfağı nasıl gördüğü, ona yıllarca ne kadar muhtaç olduğuyla ilişkiliydi.

Çünkü kardeşinin ölümünden sonra devraldığı "aile işletmesi", başlangıçta bir kaçış kapsülü gibi görünürken ceplerinde taşıdığı travmalarla, yıllarca restoranlarda yaşadıklarıyla ama en çok da kardeşiyle olan ilişkisi nedeniyle yeni bir "bataklık" haline geldi. Ailesi, kardeşi ve kendisi için The Bear’ı sezonlar boyunca büyütmeye çalıştı, çırpındıkça yoruldu, yoruldukça daha çok tükendi.

The Bear, sonuçta Michelin yıldızlı bir restorana dönüştü ancak Carmen, giderek varoluşsal bir kriz halini alan bu mücadeleyi bırakmaya karar verdi. Sırf çizim yapmayı seviyor diye mimarlık stajyeri olarak iş başvurusu yapmasının "tuhaflığını" göz ardı edersek bu vazgeçiş Carmen için haklı bir karardı.

ANA KARAKTERİN TÜKENİŞİ

The Bear'in beşinci sezonu temelde, yavaş yavaş ana karakterini tüketen ve onu oyun dışı bırakan istifasının üzerine kurulu. Tek bir vardiya boyunca, Syd ile birlikte bu kararı ekibe nasıl ve ne zaman söyleyeceklerini planladılar. Bir yandan restoran tarihinin en büyük çıkmazıyla başa çıkmaya çalışırken hatta fiyat düşürmeden porsiyonları bile küçültmeye giderken (sanırım son sezonla özdeşlik kurabildiğim tek yer burasıydı) akıllarında bu konu vardı.

Bunun dışında Carmen, “franchise” fikrine nasıl yanıt verecek, Sydney (Ayo Edebiri) liderliğin üstesinden gelebilecek mi, Marcus (Lionel Boyce) ve Luca (Will Poulter) nasıl ayrılacaklar, Sugar (Abby Elliott) annesine çocuğu emanet edebilecek mi veya Richie (Ebon Moss-Bachrach) uçak korkusunu yenecek mi (!) gibi sorulara yanıt vermek için bir sezon daha izlememiz gerektiğine hâlâ ikna olamamış olsam da karakterlerin aile fikriyle olan ilişkisini sevdim.

Çünkü Carmen'in aile bağlarına ilişkin gedikleri kapatmak için giriştiği bu restoran işletmesi, sorunun aile olmadığını ve bir aileye sahip olsa bile ona yetmeyeceğini, istediğinin bu olmadığını gösterdi. Çünkü mesele ailevi bağlar değildi, kendisiydi. Dahası, hem daha önce kurduğu ve kuramadığı ilişkilerden hem de her biri yepyeni bir aileye kavuşan tüm diğer karakterlerin bu bağa sıkıca tutunmasından da bunu kavramış olduk. Bu bakımdan Carmen'in yolculuğu, “The Bear”la ve mesleğiyle ilişkisinde geçirdiği dönüşüm -keza Sydney'in de öyle- inandırıcıydı. Ancak tekrar ediyorum: Sezon boyunca "restoranlar korkunç işletmelerdir" diyen Cheese (Elsie Fisher) kadar sert olmak istemem ama bu evrim üç sezonda, "komedi dalındaki onca ödül işgal edilmeden" anlatılabilirdi.

Özetle “The Bear”, başından bu yana çekirdeğini oluşturan restoran kaosunu, hem anlatısına hem de karakterlerine bulaştırmayı başardı ancak bunun dışında yapması gerekenleri "birkaç sezon boyunca" kaçırdı. Bu yüzden en azından benim açımdan “The Bear”a veda, hüzün barındırmıyor. Olması gerektiği, bitmesi gerektiği gibi her bir karakterini yolculuklarına göndererek sona erdi. O halde, hoşçakal Chef!

Puanım: 7/10