Yarın Cumhuriyet Pazar okunur

03 Aralık 2022 Cumartesi, 15:58

Cuma günü 6. filmi vizyona giren Çakallarla Dans’ın tek kadın “çakal”ı Fatma’yı canlandıran Didem Balçın, Deniz Ülkütekin'e konuştu: “Toplum ne yaşıyorsa çakallar da onu yaşıyor.”



Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat, doğa sevgisini ve sanat üretimlerini Deniz Ülkütekin’e anlattı.

3 Aralık Engelliler Günü sonrası toplumun engelli bireylerle ilişkisini Prof. Dr. Üstün Dökmen’den okuyun.

Engelli sporculara verdiği destekle, hem engelliler için sosyalleşme alanı yaratan hem de rol modeli olacak sporcular yetiştiren İBBSK Başkanı Fatih Keleş’le Zeynep Saçar konuştu.

Öldüğünüzde bedeninizin toprağa karışıp doğanın korunmasına destek olmasını ister miydiniz? Tartışmalı uygulama insan kompostunu Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da inceledi.

Tüm dünyada ses getiren 1899 dizisini Başak Bıçak, Ay’a Seyahat’te yazdı.

Bir zamanların örnek çifti Gisele Bündchen ve Tom Brady’nin ayrılığının arkasındaki gerçekleri Zeynep Saçar kaleme aldı.

Konya’daki hayvan katliamının ardından şimdi çözümü konuşma zamanı. Deniz Yavaşoğulları, Pati Günlükleri’nde çözüm önerilerini yazdı.

Madenciler Günü’nde Cumhuriyet Devrimi’nin maden işçilerini kaderin elinden alıp devlet güvencesine alan uygulamalarını Şaduman Halıcı’dan Köprübaşı’nda okuyun.

Balkanların küçük ve güzel ülkesi Karadağ’ı Aylin Ayaz Yılmaz’dan Flanöz’de okuyun.

Sentetik kültür üretimi ve sanal dünya ile kültür üretiminin tamamen yok oluşu… Nazife Güngör yazdı.

Tiflis Senfoni Orkestrası konseri ve 22. Antalya Piyano Festivali ile ilgili tüm ayrıntılar Berrin Karadeniz ile Kültür Rotası’nda.