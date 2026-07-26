Yarıyıl karnesi: 2026'nın iyi dizileri

Çok konuşulan mini diziler, büyük bütçeli projeler ve Emmy adaylıklarına damga vuran hikâyeler...

İşte 2026’nın ilk yarısında, dijital platformlarda öne çıkan diziler...

PARADISE (DISNEY+)

Dan Fogelman’ın, yaşadığımız dünyada her gün bize daha az "gelecek" haline gelen öyküsü, ilk sezonda olduğu gibi sırf unutmanın sonuçlarıyla değil, mutlak gücü ele geçirenlere kökenlerini hatırlatma konusundaki ısrarıyla öne çıkıyor. İkinci sezona, bütün bir sezonun düğümlerini sırtlayan harika bir ilk bölümle giriş yapan dizi, ilk sezon finalinde eşi Teri'yi bulmak için sığındığı "cennetten" çıkan Ajan Xavier'ın klişeleşme olasılığı çok yüksek serüvenini duygu yüklü bir yolculuğa dönüştürüyor.

HALF MAN (HBO MAX)

Richard Gadd'ın, “Baby Reindeer”ın büyük başarısından sonraki yeni öyküsü, ilk sahnesinden itibaren seyircisini yine zehirli ve bağımlı bir ilişkiyle buluşturacağının sinyallerini veriyor. Ancak bu kez karşımıza kan yoluyla değil ama kader ve koşullar yoluyla birbirine bağlanan iki üvey kardeşi çıkarıyor. Ve onların on yıllara yayılan ilişkisi, ekranda gördüğümüz "sıradan" büyüme öykülerinin çok ötesine geçiyor. Karmaşıklığı ve sınırsızlığıyla toksik erkekliğin, kontrolsüz şiddetin kanlı ve korku dolu bir seremonisine dönüşüyor.

A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS (HBO MAX)

George R.R. Martin'in, “Tales of Dunk and Egg” hikâyelerinin uyarlaması, merkezine alabildiğine sıradan bir şövalyeyi yerleştiriyor ve “Game of Thrones” evreninde yepyeni bir kapı aralanıyor. Dizi, Yedi Krallığın hanedanları, savaşları, görkemli sofraları yerine pusun çöktüğü, çamurla kaplı topraklar üzerinde yapılan "paslı" turnuvalarda, beceriksiz, yeteneksiz şövalyeleri ve hırsızları gösteriyor bize. Hanedanların alt katmanlarında görünmeyen "kusurluların", "eksikleri" olanların, ölümleri "önemsiz" köylülerin, başka bir deyişle "sıradan insanların sıradan yaşamlarını" sunarak heyecan verici bir anlatıya dönüşüyor.

YOUR FRIENDS & NEIGHBORS (APPLE TV)

Jonathan Tropper'ın yarattığı ve Jon Hamm'i, komşularının eşyalarını çalmadığı zamanlarda viski içerek klasik film izleyen bir hırsıza dönüştüren dizi, yeni hikâyesiyle seyircisiyle buluştu. Toplumun üst sınıfına mensup insanların yaşamlarına iğneleyici bir bakış atan dizi, duvarlarına astığı film posterlerinin yıldızlarının sahip olduğu türden bir cazibeyle ekranı ele geçiren Jon Hamm'in yaşam verdiği bu antikahraman portresiyle kendisini izletmeyi başarıyor.

BAIT (PRİME VİDEO)

Prime Video'da yayınlanan ve zekice kurgulanmış diyalogları ile göz kamaştırıcı performanslarıyla kahkaha dolu bir seyre dönüşen “Bait”, Riz Ahmed'in otobiyografik unsurlar taşıyan yeni komedisi. İngilizlerin çok sevdiği tartışmalardan biri olan "yeni James Bond kim olacak?" sorusunu çeperine, koyu tenli Pakistan kökenli bir aktörün yeni Bond olma olasılığını da çekirdeğine yerleştiren dizi, tüm bunları gerçeküstü öğelerle harmanlayarak heyecan verici bir öyküleme yaratıyor.

WIDOW'S BAY (APPLE TV)

New England kıyılarında kurgusal bir adada geçen “Widow’s Bay”, bu yılın sürpriz hikâyelerinden. Çünü geçmişten geldiğine inanılan ve adaya ayak basanların bir daha geri dönemediğine ilişkin söylentilerle beslenen bir lanetin, sisle birlikte ortaya çıkışını anlatan dizi, “The Mist”ten, “The Fog”a, “Halloween”den “The Shining”e, “The Wicker Man”e değin korku sinemasının unutulmaz klasiklerini yeniden canlandırıyor.

DTF ST. LOUIS (HBO MAX)

İlk bakışta sıradan gibi görünen insanların yaşamlarını anlatan “DTF St. Louis”, gerçekte bütün bir olay örgüsünü ve karakterlerini sürekli "hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı" fikri üzerine kuruyor. Hikâyesini geriye dönüşlerle, ana karakterlerinden Floyd'un neden ve kim tarafından öldürüldüğü sorusu üzerinden kurgulayan dizi, öyküye de adını veren DTF St. Louis isimli bir flört uygulamasından hareketle, banliyöye sıkışıp kalmış yaşamlarından bunalan orta yaş krizinin eşiğindeki insanlara sıra dışı bir bakış atıyor.

SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN (NETFLIX)

Düğün öncesi yaşanan her türlü gerilimi, bir korku unsuruna dönüştürerek romantizmi adeta kana bulayan dizi, ana karakteri Rachel'ın düğüne günler kala yaşadığı ürkütücü olaylardan hareketle, bağlılık yemini edilen kişinin doğru kişi olup olmadığı sorusunu ortaya atıyor ve evet, buna verdiği yanıtlar, bir hayli dehşet verici.

BIG MISTAKES (NETFLIX)

“Big Mistakes”, ölmek üzere olan büyükannelerine hediye almak isteyen iki kardeşin masum girişiminin, onları organize suç dünyasının ortasına bırakmasını anlatıyor. Suç komedisinin tanıdık motiflerini öyküsüne yerleştirmeyi eksik etmeyen dizi, bütününde kusursuz değil ancak özellikle Türkiye'deki izleyiciler için Yusuf karakterine yaşam veren Boran Kuzum'la hikâyeye eklenen "kültürel karşılaşmalarla" eğlenceli bir anlatıya dönüşmeyi başarıyor.

THE PITT (HBO MAX)

“The Pitt”, ikinci sezonda Doktor Robby'nin izne çıkmadan önceki gününü, Langdon’ın bağımlılık tedavisinin ardından geri dönüşünü ve Doktor Al-Hashimi’nin ise servise gelişini aynı güne denk getirerek yeni vardiyasının ana çatışmasını kurguluyor. Böylelikle Doktor Robby'nin, "ruhani yolculuğuna" çıkmadan önce hem geçmiş hesapları kapatmaya hem de gelecekte başına açılacak dertleri önceden savmaya çalışmasını izliyoruz. Dizi, Emmy adaylıklarına damga vuran her bir karakterini yeni bir vakayla sınarken bir yandan da Amerikan sağlık sisteminin gediklerini gözler önüne seriyor.