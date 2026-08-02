Yaşamımızdaki görünmez kimyasallar

Sabah kahvaltısında yapışmaz tavada omlet pişiriyoruz. Yağmurlu bir günde su geçirmeyen montumuzu giyiyor, kahvemizi karton bardaktan içiyor, gün içinde makyaj yapıyor veya suya dayanıklı güneş kremi kullanıyoruz. Günlük yaşamı kolaylaştıran bu ürünlerin ortak bir özelliği var: Birçoğu, kamuoyunda "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS içeriyor.

PFAS, yani “per- ve polifloroalkil maddeler”, 1940'lı yıllardan bu yana suya, yağa ve ısıya dayanıklılık sağlamak amacıyla geliştirilen binlerce sentetik kimyasalı kapsayan geniş bir kategori. Bugün mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine, gıda ambalajlarından elektronik eşyalara kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bu kadar yaygın olmalarının nedeni de tam olarak bu özellikleri: Dayanıklı, uzun ömürlü ve işlevsel olmaları.

Ancak aynı özellik, onları çevre açısından en büyük sorunlardan biri haline getiriyor. PFAS, doğada çok yavaş parçalandığı hatta bazı türleri neredeyse hiç yok olmadığı için "sonsuz kimyasallar" olarak tanımlanıyor. Toprağa, nehirlere ve yeraltı sularına karıştıklarında onlarca yıl kalabiliyor, besin zinciri boyunca taşınarak canlıların dokularında birikebiliyor.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ZARARLI

Bilim insanları son yıllarda bu maddelerin insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini daha yakından inceliyor. Bazı PFAS türlerinin uzun süreli maruziyetle bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere, kolesterol düzeylerinde artışa, karaciğer işlevlerinde bozulmaya ve bazı kanser türleri ile ilişkilendirilebileceğine ilişkin güçlü bilimsel bulgular bulunuyor. Bu nedenle birçok ülkede kullanım alanları giderek daraltılıyor.

Tam da bu noktada İsveç'in attığı adım dikkat çekiyor. Ülke, Avrupa Birliği'nin ortak düzenlemesini beklemeden PFAS içeren giysi, ayakkabı, kozmetik, mutfak gereçleri ve benzeri birçok tüketici ürününü 2028'den itibaren yasaklamayı planlıyor. Amaç yalnızca insan sağlığını korumak değil, bu maddelerin çevreye yayılmasını en baştan önlemek. Çünkü uzmanlara göre PFAS kirliliğini temizlemek, oluşmasını engellemekten çok daha zor ve maliyetli.

Aslında bu karar, daha büyük bir dönüşümün parçası. Son yıllarda çevre politikaları yalnızca karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanmıyor; kullandığımız malzemelerin yaşam döngüsünü de sorguluyor. Bir ürünün ne kadar dayanıklı olduğu kadar, kullanım ömrü sonunda doğada nasıl bir iz bıraktığı da önem kazanıyor. Sürdürülebilirlik artık yalnızca enerji verimliliği veya geri dönüşümden ibaret değil; kullandığımız kimyasalların güvenliğini de kapsayan daha bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor.

YENİ NESİL ÇÖZÜMLER

Neyse ki bilim dünyasından umut veren gelişmeler de geliyor. Yale Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve “Ulusal Bilim Akademisi’nden Gelişmeler” dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, PFAS ile kirlenmiş tarım arazilerinin çok daha düşük maliyetle temizlenmesini sağlayabilecek bir yöntem ortaya koydu. Bitkiler, alkalin kayaçlar ve biyokömürü bir araya getiren yaklaşım, yalnızca "sonsuz kimyasalların" uzaklaştırılmasını değil aynı zamanda karbonun toprakta tutulmasını da destekliyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, varolan uygulamalara kıyasla çok daha düşük maliyetle çiftçilerin üretime devam etmesine de olanak sağlayabilir.

Belki de İsveç'in kararı bu nedenle yalnızca bir yasak haberi değil. Aynı zamanda geleceğin sanayisinin nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli bir işaret. Çünkü sürdürülebilir bir gelecek, yalnızca atmosfere saldığımız karbonu azaltmakla değil, geride bıraktığımız görünmez kimyasal mirası da sorgulayabilmekle mümkün olacak.

PFAS'ı azaltmak için 5 adım

- Tek kullanımlık ürünleri azaltın.

- Satın aldığınız ürünlerin içerik bilgilerini inceleyin. Mümkün olduğunda PFAS içermeyen alternatifleri tercih edin.

- Üreticilerden, ürün içerikleri konusunda daha fazla şeffaflık talep edin.

- Su ve yağ itici özellik taşıyan ürünleri yalnızca gerçekten gereksinim duyduğunuz durumlarda tercih edin.

- Bireysel seçimler önemli ancak kalıcı çözüm, üreticilerin daha güvenli ürünler geliştirmesinden geçiyor.