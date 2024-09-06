Alaşehir’de kurtuluş coşkuyla kutlandı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:45

Güncelleme: 06.09.2024 - 10:45

Alaşehir Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün içerisinde gerçekleştirilen bir birinden renkli etkinliklerin ardından gecenin sonunda sevilen sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarla Alaşehirlilere unutulmaz bir gece yaşatan Ceylan Ertem’e Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü ve ilçenin yöresel ürünlerinin olduğu sepet hediye edildi.

Başkan Öküzcüoğlu, "Ceylan Ertem bir cumhuriyet kadını. Kendisini Alaşehir’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyet demek kadın demek. Atamız 1926 yılında medeni kanunla kadınlara hakkını verdi. Bugün tek eşlilik varsa bugün mahkemede kadınların şahitliği kabul ediliyorsa, bugün mirastan eşit patlar alıyorsa, velayet hakkı varsa, evlilikte kadının imzası alınıyorsa, işte Atamız sayesindedir. Buradan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.