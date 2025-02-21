Başkan Çerçioğlu oda ve STK’lerle bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Bakkallar, Bayiler, Büfeciler Esnaf Odası ve Aydın 78 Kuşağı Dostlar Grubu'nu makamında kabul etti.
Aydın Bakkallar, Bayiler, Büfeciler Esnaf Odası Başkanı İlyas Seçkin ve odanın yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Kenttin ekonomisinin konuşulduğu buluşmada Çerçioğlu'nun Aydın'da yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden İlyas Seçkin, başarılarının devamını diledi.
Nazik ziyaretleri için teşekkür eden Çerçioğlu, daha sonra Aydın 78 Kuşağı Dostlar Grubu Başkanı İsmet Bozkurt ve grup üyelerini kabul etti. Ziyarette ulusal ve yerel gündem maddeleri konuşulurken, kent için politikalar da masaya yatırıldı. Bozkurt ve grup üyeleri, Çerçioğlu'nu çalışmalarından dolayı tebrik ederken başkan Çerçioğlu da Bozkurt ve grup üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Etiketler: #aydın #Özlem Çerçioğlu
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