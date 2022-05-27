Batur: Yaptığım en güzel proje

Batur: Yaptığım en güzel proje
Konak Belediyesi’nin Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’yla (EBKOV) birlikte kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi alan özel çocukların artık dört mevsim ürün yetiştirerek bahçe terapisi alabilecekleri bir seraları da oldu.
Çocuklarla birlikte fide dikimi yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da seranın çocukların gelişiminde önemli bir rolü olacağına dikkat çekti.
Batur, şöyle konuştu:
“Çocuklarımızın mutlu olması, onların hayata tutunabilmeleri noktasında eğitimcilerimizin, belediyemizin, vakfımızın fedakârca yaptığı çalışmalar gerçekten bizleri mutlu ediyor. Konak Belediyesi olarak 11 tane açılış yapmışız, geçen gün de üç, dört açılışımız vardı. 15’e yakın hizmet binası, çalışması bitmiş durumda. Bana, ‘Yaptığın en güzel iş nedir’ diye soruyorlar. İşte burası… Buradaki haz, buradaki mutluluk, çocuklarımıza ve ailelerine sağladığımız katkı bizim için çok önemli.” Konuşmaların ardından seranın ilk bitki dikimi de yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte etkinliğe katılan davetliler, merkezin özel çocuklarıyla birlikte ilk fidanları dikti. Konak Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi serası çocuklara özel kuruldu. SKZ Lojistik ve Şenol Otomotiv firmalarının desteğiyle yapılan serada, Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin özel çocukları dört mevsim ürün yetiştirilebilecek.
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