Efeler’de dördüncü, ‘Hanımevi’ açıldı

27 Mayıs 2022 Cuma, 06:43

Efeler’i marka kent yapma hedefiyle çalışan Başkan Atay’ın kadınlar için projelendirdiği Hanımevi’nin sayıları arttı. Başkan Mehmet Fatih Atay, açılışta şöyle konuştu:

“Seçimden önce ne söz verdiysem hepsini yerine getirmek için çaba sarf ettim. Burada bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Hanımevlerimizi kadınlar için yaptık. Kadınların mutlu olmasını istiyorum, özgür olmasını istiyorum, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istiyorum, onların sosyalleşmesini istiyorum çünkü kadınlarımız mutlu olursa inanın aile mutlu olur, toplum mutlu olur ve ülkedeki kargaşalar sona erer. Bu nedenle toplumda kadının yeri çok önemlidir. Görevimiz onları mutlu kılmak, mutlu olmalarını sağlamak. Bu da biz yerel yöneticilerin görevi. Hanımevlerimizin dördüncüsü bu. Umurlu’daki, Çeştepe’deki, Zafer Mahallesi’ndeki Hanımevlerimize de gidin, görün. Bu projelerin aslında ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, ne kadar büyük bir ihtiyacı karşıladığını göreceksiniz.”