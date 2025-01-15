Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Egeli başkanlar endişeli!
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, maaş zamlarına yapılan zamlar sonrası memurların iş bırakmasını değerlendirdi.
Örs, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik gözaltından sonra Egeli başkanlar endişeli olduğunu ifade etti.
Mehmet Şakir Örs, ayrıca geçen hafta sonu İzmir’de geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı temasları değerlendirdi.
Örs, ünlü şair Nazım Hikmet'in 123. yaş günü kapsamında İzmir'de yapılacak anmalar hakkında bilgi verdi.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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