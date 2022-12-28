Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: 'Söz verdiğimiz projelerin yüzde 75’ini tamamladık'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

CHP’nin 25 yıl sonra yerel seçim kazandığı Fethiye’de, “Makyaj değil, kalıcı çözüm” anlayışıyla yola çıkan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 3.5 yılda altyapının yüzde 99’unu bitirdi. 44 milyon borçla devraldığı belediyede akılcı yönetimle temel sorunları tespit ederek 1 milyar 170 milyon lira yatırım yaptı.

“Fethiye’nin 50 yılını kurtardık” diyerek devlete bir kuruş borcu olmadığını belirten başkan Karaca, “İktidar partisinin belediyeleri vergi ve sigorta ödemezler ben günü gününe borçlarımı ödüyorum. Devlete bir lira borcum yok. Kent için, şehir için insanların geleceği için çalışıyoruz” diye konuştu.

- Belediyedeki 3.5 yılınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Görev yaptığımız 3.5 yıl içerisinde iki yıllık pandemi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya kaldık. Bu yaşıma kadar böyle bir kriz görmedim. Bir yılda neredeyse her şey 5 katına çıktı. Buna karşın çok zorlandık. Ama hizmet üretmeye devam ettik. 44 milyon borçla aldığımız belediyeyi 1 lira borcu olmayan belediye haline getirdik. Üstelik zorluklara karşın Cumhuriyet tarihinin bir dönemde yapılacak en büyük yatırımlarını yaptık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün desteğiyle 41 mahallede projeleri hayata geçirdik. Turizmin geleceğini ve çocuklarımızın daha iyi bir Fethiye’de yaşayabilmesi adına ciddi altyapı yatırımı yaptık. Nüfus arttığı için birçok mahalle kokudan geçilmiyordu. Büyükşehir belediyemizin işbirliği ile dünyanın talep gördüğü bir ilçede 2.5 yılda iki arıtma, 5 terfi istasyonunu yeniledik. Bölgenin altyapısına ciddi katkı sağladık. Merkez mahallelerde enerji sorununu çözdük. Biyolojik arıtma yapıldı. Koku gidericiler ile birlikte 147 milyona mal oldu. Bölgeye 334 kilometre altyapı yaptık. Üstyapının ise yüzde 99’unu tamamladık. Fethiye altyapısını tamamlayan ender ilçelerden bir tanesi.

"ÜLKEMİZİ TANITIYORUZ"

- Turizmi kalkındırmak için ne tür destek verdiniz?

Turizme katkı sağlamak için Moskova, Rusya, İngiltere ve Çin’in de aralarında bulunduğu birçok fuara katılıyoruz. Ülkemizi tanıtıp turistin gelmesine aracı oluyoruz. Gastronomi köyü oluşturma çalışmalarımız var. Ören yerleri, amfi tiyatromuz ve kaya mezarları gibi alanlar ile kültür turizmini de canlandıracağız. Çalışmalarımızla altı aylık turizm sezonunu sekiz aya çıkardık. Dört aylık süre için ise kültür turizmine ağırlık vererek turizmi 12 ay yapmayı hedefliyoruz. Pandemi döneminde zarar gören turizm sektöründeki kiracılara yardım ettik işgaliyeyi almadık. Faizleri yasal çerçeve kapsamında sildik. Pandemide zarar gören turizm esnafına destek için yurtdışında fuarlara katıldık ve ilçemizin tanıtımına destek olduk.

- Tarıma, gençlere ve kadınlara yönelik destek ve projeleriniz nelerdir?

Yüzde 30 tarım bölgesi olan ilçemizde kooperatiflere destek veriyoruz. Fethiye likya kadın kooperatifi ile imzaladığımız proje ile 460 proje ortağımız var. Topraklarımızda yetişen birçok ürüne coğrafi işaretler aldık. Ücretsiz tezgâh, yün, iplik veriyoruz. Bu sayede kadın istihdamı sağlıyoruz. İstanbul ve Ankara’da defileler yaparak kadınların yaptığı ürünlerin tanıtılmasını sağladık. Kadınların kendi evinde ürettiği el emeklerini stantlarda sergilemesi için destekler veriyoruz. Aynı çalışmaları yurtdışında da yapacağız. Tüketici kooperatif işbirliği içerisindeyiz. Atalık tohumlarla üretilen ürünler için satış noktaları verdik. 180 dönüm arazide proje ortaklarıyla birlikte üretilen ürünlerin tüketicilere sunulmasını sağlıyoruz. 22 milyon değerinde alanı kamulaştırarak gençlik merkezi kuruyoruz. Kurulacak etüt merkezinde kütüphane ve kafeler olacak. Gençlik merkezinde yetişen öğrencilere burslar veriyoruz. Öğrencilere mobil ikram aracıyla her gün yemek veriyoruz. 10 bin öğrenciye deneme sınavı yaptık. 3 bin öğrenciye ise eğitim setleri verdik. Tablet ve bilgisayar dağıttık. Öğrenci ve yurttaşlara askıda yemek faturaları yaptık. Dışarıdan gelen öğrencilere gıda ve eşya yardımları yapıyoruz. Halk kafelerde, öğrencilerin içecek ve yiyecekleri daha ucuza almasını sağlıyoruz. Halk kafe de bir çay 1 TL. Öğrenciler ile birlikte yurttaşımız da bu kafelerden daha uygun fiyata yararlanıyor.

"DEVLETE 1 LİRA BORCUM YOK"

- Borçlu bir belediye devralmanıza karşın devam eden hizmet atağınızın finansını nasıl sağladınız?

Koltuğa oturur oturmaz israfı önledik. Fethiye Belediyesi ekonomisi zayıf bir belediye değil, altyapı ile bütün kurumlarla işbirliği içerisinde gittik. Muğla Büyükşehir Belediyesi 470 milyon TL yatırım yaptı. 450 milyon biz yaptık ve AYDEM firmasının 250 milyon liralık yatırımı ile 1 milyar 170 milyon lira yatırım yapmışız. Kimse ile kavga etmedik. Fethiye’nin temel sorununu beraber çözdük. 44 milyon borç vardı ve ödedik. Söz verdiğimiz projelerin yüzde 75’ini tamamladık. 27 proje yaptık ve Cumhuriyetin 100. yılında 5 projeyi daha hayata geçireceğiz. Bir yıl sonra geldiğinizde altyapı ve üstyapısı bitmiş bir Fethiye göreceksiniz. Daha önce sokaklarda pis bir koku vardı. Şimdi artık yok. İlçemizin temel sorunlarını tespit ederek akılcı yönetimle Fethiye’nin 50 yılını kurtaracak çalışmalar yaptık. Fethiye Belediyesi’ni 1 kuruş borcu olmayan bir belediye. İktidar partisinin belediyeleri vergi ve sigorta ödemezler; ben günü gününe borçlarımı ödüyorum. Devlete 1 lira borcum yok. Kasamda 76 milyon paramız var. 1 milyar 170 milyon lira yatırım yapmışız. Kent için, şehir için, insanların geleceği için çalışıyoruz.

- Yarım kalan yatırımlar ve yeni projelerin devamı için ikinci dönem aday olmayı düşünüyor musunuz?

Belediye başkanının bir dönem içerisinde projelerini hayata geçirebilme şansı yok. Seçimlerde, iki dönem için aday olacağımı açıklamıştım. Aynı görüşteyim. Partim aday gösterdiği takdirde hizmete devam etmek isterim.

- CHP’den başka bir partiye gideceğiniz söylentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok söylendi. “Başka partiye geçer mi?” diye. Biz duruşu olan insanlarız. Oramız buramız oynamaz. Genel başkanımızın arkasındayız. Zaten önümüzde ciddi bir seçim var. Dimdik duracağız. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu. Tabii altılı masanın adayına da saygı duyacağız.

"HİZMET ETMEK İÇİN GELDİK"

- Bütün belediye başkanları vatandaşı uyumadan evine gitmez. Siz de öyle misiniz? Peki hiç takım elbisesiz dolaştığınız gün oluyor mu?

Sabah 6.30’da kalkarım. Gazeteleri okurum. Şantiyeye gidiyorum, çalışmaları inceliyorum. Evimden belediye dört kilometre, yürüyerek gidiyorum. Yurttaşlara selamlaşıyorum, Kordon’da yürüyorum onları dinliyor, çaylarını içiriyorum. Randevulu randevusuz herkesi kabul ediyorum. Günde 50’ye yakın kişiyi dinler, yasalar ve yetkim çerçevesinde çözüm buluruz. Saat 15.00’e kadar belediyede kalıyorum. Daha sonra farklı mahallelere, ev gezilerine gidiyoruz. Esnaf ziyaretine, nikâh kıymaya ve düğünlere gidiyoruz. Yaz dönemi ise saat 24.00’ü geçiyor eve gitmem. Bir gün tatil yapmadım. Takım elbisemi asla çıkarmadım. Ailemi çocuklarımı alıp tatile gitmedim. Vatandaşa hizmet için geldik. Onun için bu konudan asla rahatsız değilim.

ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Gençlik Merkezi, nikâh salonları, pazaryerleri, barınaklar, halkevleri, sosyal tesisler, halk plajları çevre düzenlemesi, muhtarlık binaları, kampus tesisi, sahil düzenlemeleri, asfalt emisyon tesisi, lojmanlar, konukevi, şarap fabrikası, kadınlara ücretsiz tezgâhlar, geri dönüşüm tahsisi, asfaltlar ve parke döşemeleri gibi yatırımlar yapıldı.

ÖDÜLLER

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Thalia Natural Beauty Openstage Awards” ödül töreninde, “Yenilikçi Belediye Başkanı” ödülünü kazandı. İki kez çevre, bir kez “engelli dostu” ödülü alan Karaca, iki kez de yılın başkanı seçildi. Fethiye Belediyesi, Turizm Dalında En Başarılı Destinasyon Tanıtım Ödülü’nü de iki kez aldı.

"ATATÜRK MİLLİYETÇİSİ İNSANLARIZ"

- CHP’li belediyelerde müfettişler eksik olmuyor. Denetlemelerde ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?

Bizde müfettiş eksik olmaz. İyi niyetli gelene her zaman kapımız açık. 40’a yakın müfettiş geldi. Tabii üzüldüğümüz olaylar oldu.

19 Mayıs günü, beş yaşındaki oğlum ve eşimle birlikte bayramı kutlamaya gidiyoruz. İki bine yakın araçla kortej yaptık. Bayrak sallıyoruz. Birkaç vatandaşımız bizden bayrak istedi. Elimizdeki bayrağı verirken bayrak yere düştü. Bu nedenle müfettiş geldi. “Bayrağa muhalefetten” soruşturma açtı. Yöneticilik bu değil. Atatürk milliyetçisi insanlarız. Devletine sahip çıkan biriyim. Siyasi iktidarlar gelip geçer ama devlet kalıcıdır. Benim gibi Atatürkçü, vatanına ve milletine bağlı bir kişiye soruşturma yapılması beni çok üzdü. Çok yanlış. Ben beraat ettim. Bayrağı yere atar mıyız. Kim olduğumuza, geçmişe baksınlar. Bizim gibi insanlardan zarar asla gelmez. Huzur içerisinde yaşayan bir Fethiye var. Fethiye’nin mayası iyidir.

BAŞKANIN BİR GÜNÜ

09.00 Değerlendirme toplantısı

10.30 Vatandaşlar ile makamda hizmet istekler hakkında görüşme

14.00 Arazi, şantiye ve devam eden hizmetlerin sahada incelenmesi

16.00 Esnaf ve halk ziyaretleri

19.00 Kültürel etkinlikler. Düğün ve cenaze programları