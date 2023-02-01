Geleceğin Türkiyesi İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde konuşulacak!
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kapsamında 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne iki hafta kaldı.
İktisat felsefesinin ve politikalarının yeniden tanımlanmasına duyulan ihtiyacın her gün daha da arttığı küresel koşullarda İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi yüz yıl önceki görkemli geçmişinden aldığı cesaretle yine İzmir’de gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) ev sahipliğinde düzenlenen kongre, geleceğin Türkiyesi’ni inşa etmek yolunda kararlı ve uzun soluklu bir adım olacak. Sivil bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ilk kongreden tam yüz yıl sonra geleceğin inşası yolunda ortak akıl buluşması olarak 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.
Ağustos ayında başlayan kongre hazırlık toplantıları çerçevesinde çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf temsilcilerinden oluşan dokuz paydaş buluşması gerçekleştirildi. Türkiye ölçeğinde geniş bir temsiliyet kabiliyetine sahip 180 kurumun temsilcilerinin katıldığı toplantıların ardından üç taslak bildirge kamuoyuyla paylaşıldı.
Kongrenin ikinci safhasını ise uzman toplantıları oluşturuyor. 4 Şubat’ta tamamlanacak uzman toplantılarına katılan 200’den fazla bilim insanı, akademisyen, sivil toplum ile iş dünyasının önde gelen isimleri paydaş gruplarının hazırladıkları taslak bildirgeleri değerlendirdi.
Ana kongre, Türkiye ve dünyanın saygın bilim insanları ve uzmanlarını bir araya getirecek. 70’e yakın konuşmacı, daha adil ve özgür bir geleceğin inşası için gerekli iktisat politikalarına ilişkin kapsamlı sunumlar gerçekleştirecek. Aralarında Vandana Shiva, Bob Geldof, Michio Kaku ve Andrew McAfee gibi isimler geleceğin inşasına dair konuşmalar gerçekleştirecek.
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç metni çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf temsilcilerinin kongre boyunca sürecek müzakereleri sonucunda nihai halini alacak. Kongrenin sonuç bildirgesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının iktisat politikalarının belirlenmesinde tarihsel rol oynaması bekleniyor.
Yedi gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor. Kongre boyunca siyasetçiler ve belediye başkanları da farklı etkinliklerde bir araya gelecek.
18 Şubat Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenecek buluşmada Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin belediye başkanları İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katkılarını sunacak.
Aynı günün akşamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Millet İttifakı’nın ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarıyla ortak politikalar metnine ilişkin bir buluşma gerçekleşecek.
Millet İttifakı’nın altı genel başkanı 19 Şubat Pazar günü İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılarak geleceğin Türkiyesi’ne dair birer konuşma yapacak.
Ana oturumlarda ise iktisatçılar başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının kapsamlı konuşmaları yer alacak.
21 Şubat Salı günü ise kongrenin nihai deklarasyonu, delegeler tarafından oylanarak kamuoyuna sunulacak.
Kongre programının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ
Ana Kongre Programı
15-21 Şubat 2023
15 Şubat 2023 Çarşamba
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
11:00 Açılış
11:20 Tunç Soyer - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
11:50 Selin Sayek Böke - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri
12:20 Bekir Ağırdır
12:50 Vandana Shiva
13:30 - 14:30 Öğle Arası
14:30 Serdar Şahinkaya
15:00 Işın Çelebi
15:30 Şükrü Ünlütürk
16:00 Gülfem Saydan Sanver
16:30 Çağlar Keyder
17:00 Andrew McAfee
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon
14:00-20:30 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Gençlik Forumu
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:00 Oğuzhan Uğur Babala TV, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Özel Programı
16 Şubat 2023 Perşembe
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
11:00 Açılış
11:20 Şevket Pamuk
11:50 M. Murat Kubilay
12:20 Sıtkı Şükürer
12:50 Burcu Ünüvar
13:20- 14:00 Öğle Arası
14:00 Can Bilsel
14:30 Neptün Soyer
15:00 Joan Clos
15:30 Uğur Gürses
16:00 Michio Kaku
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon
14:00-20:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Eğitim Forumu
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:00 Melike Şahin
17 Şubat 2023 Cuma
Bıçakçı Han
10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 1. Gün
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon
11:00 Açılış
11:10 Taşansu Türker
11:35 Alphan Manas
12:00 M. Salim Kadıbeşegil
12:25 Nur Batur
12:50 Yusuf Işık
13:15 Yusuf Kanlı
13:40- 14:30 Öğle Arası
14:30 Thomas Faist
14:55 Muhittin Bilget
15:20 Erol Köroğlu
15:45 Asım Karaömerlioğlu
16:10 Selva Demiralp
16:35 Selçuk Sarıyar
17:00 Alp Avni Yelkenbiçer
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
20:00-21:00 Bob Geldof
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:00 Fahir Atakoğlu Orkestrası - Sertap Erener – Aşkın Nur Yengi (Sezen Aksu Şarkıları)
18 Şubat 2023 Cumartesi
Bıçakçı Han
10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 2. Gün
İsmet İnönü Sanat Merkezi
09:00-14:00 Belediye Başkanları Forumu
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
13:00 Açılış
13:10 Burak Dalgın
13:40 Cem Say
14:10 Sharryn Kasmir
14:40 Refet Gürkaynak
15:10 Ufuk Akçiğit
15:40 Joschka Fischer
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
17:00-20:00 Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni Paneli
Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Şahinalp Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı
İbrahim Çanakçı DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı
Feridun Bilgin Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı
Ümit Özlale İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı
Sabri Tekir Saadet Partisi Genel Başkanvekili
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:00 Kaan Sekban
19 Şubat 2023 Pazar
Swissotel Konferans Salonu
10:00-15:00 Üçüncü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı
Fuar İzmir
17:00 Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması
Kemal Kılıçdaroğlu – CHP Genel Başkanı
Gültekin Uysal – Demokrat Parti Genel Başkanı
Ali Babacan – DEVA Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu – Gelecek Partisi Genel Başkanı
Meral Akşener – İyi Parti Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu – Saadet Partisi Genel Başkanı
20 Şubat 2023 Pazartesi
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
11:00 Açılış
11:20 Fuat Keyman
11:50 Gülsün Bilgehan
12:20 Kerim Rota
13:00- 14:00 Öğle Arası
14:00 Murat Karayalçın
14:30 Güven Sak
15:00 Ian Goldin
16:00 Francis Fukuyama (Online katılım)
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:00 Cem Adrian & Mark Eliyahu
21 Şubat 2023 Salı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
11:00 Açılış
11:10 Emin Çapa
11:40 Hanri Benazus
12:10 Bülent Gültekin
12:40 Hacer Foggo
13:10 Timothy Garton Ash (Online katılım)
14:00-15:00 Öğle Arası
15:00 Galip Ener - Köy-Koop Temsilcisi
15:30 Mehmet Bozgeyik - KESK Eş Başkanı
16:00 Arzu Çerkezoğlu - DİSK Başkanı
16:30 Süleyman Sönmez - TÜRKONFED Başkanı
17:00-17:30 Ara
17:30-19:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Sonuç Metninin Oylanması
19:00-19:30 Tunç Soyer – İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:30 Kardeş Türküler
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