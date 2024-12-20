Göz Göz’ün önü Kupa’da da açık

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:43

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:43

Göztepe, dün akşam 2. Lig’deki hemşehrisi Bucaspor 1928’i Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 4-0’la geçerek adını gruplara yazdırdı.

Sakat oyuncuların dışında bazı aslarını da kulübede tutan Stoilov şu 11’i sahaya sürdü: Arda-Nielsen, Koray, Miroshi-Ogün, Dennis, Doğan, Tijaniç, İsmail-Matsuki, Romulo.

Göztepe taraftarları konuk takıma ayrılan bölümü tamamen doldururken, ateşli Buca taraftarı da kapalı tribünleri doldurduğu görüldü. Göztepe’de iki yarı kez 2,5 sezonda forma giyen Yasin, bu kez eski takımına karşı Bucaspor 1928’in kaptanı olarak sahaya çıktı.

GÖZTEPE, BUCASPOR’UN FİŞİNİ ÇABUK ÇEKTİ

Maça atak başlayan ve rakip alana yerleşen Göztepe ilk sekiz dakikada skoru 2-0’a getirerek rahatladı. 2’de Tijaniç'in sağdan kullandığı kornerde oluşan karambolde topa son dokunan Matsuki ile sarı kırmızılılar öne geçti. 8’de ise Romulo’nun Tijaniç’e çok elverişli pozisyonda uzattığı topu bu oyuncu ustaca kalecinin üzerinden sıyırarak farkı ikiye çıkardı. 13 ve 23’te Doğan ve İsmail’in vuruşları dışarı çıktı. İlk yarının ikinci bölümü daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ev sahibi ekip akip kalede kaptan Yasin’le göründü.

İkinci yarıya da atak başlayan konuk ekip 50’de Romulo’nun nefis frikiğiyle skoru 3-0’a getirdi. Güzelyalı Boğası, ceza alanı dışından soğukkanlı bir vuruşla topu sol doksana taktı.

Stoilov, pazar günkü zorlu Rizespor maçını düşünerek skoru bulunca 55’te Romulo, Dennis ve Miroshi’yi kenara alıp Furkan, Bokele ve Hugo’yu içeri attı. Hugo, 60 ve 70’te golü kokladı ancak şutlarını ilkinde Bayram kornere çeldi, ikincisinde bloke etmeyi başardı. 70’te Doğan-Heliton, 76’da Tijaniç-Djalma değişikliklerini yapan Göz Göz, genç Furkan’la zorladı Bucaspor 1928 kalesini. Nitekim Furkan, 79’da Matsuki’nin içeri çıkardığı topu kontrol edip plase ile Bayram’ı avladı ve maçın sonucunu tayin etti.

Aklı Rizespor maçında olsa da Göztepe böylece yine de Kupa’da da yoluna devam edecek avantajı yakaladı. Rizespor maçından sonraki iki haftalık arayı da iyi değerlendirip sakatlarını iyileştirecek bir Göztepe, Kupa’da yürümeyi düşünmeli. Belki de Avrupa yolunu Kupa açacak. Bu perspektiften hareket edilmeli.

GENÇLEE ŞANS VERMEK, GÜVENMEK GEREK

Dünkü maçta kendisine çok fazla iş düşmese de Göztepe’nin çocuğu Arda kalede güven verdi. Oyuna sonradan dahil eden Furkan da çalışkanlığı ve gol koklaması ve nitekim kaydettiği golle dikkat çekti. Stoilov bu turda keşke Emircan, Samet ve Efe’ye de şans verseydi skoru bulduktan sonra. Belki bu gençler bir daha fırsat bulamayacak resmi bir maçta. Romulo ve Tijaniç şovu bu maçta da devam etti. Bu ikili yan yana Göz Göz’e çok iyi geliyor. Güzelyalı Boğası yine bir attı, bir attırdı ve maça damgasını vurdu. Rizespor maçında da Romulo-Tijaniç ikilisine hele Juan’ın yokluğunda yine iş düşecek.

BUCASPOR’UN TAKVİYEYE İHTİYACI VAR

Bucaspor 1928, arasında iki lig bulunan Göztepe’yi zorlayamadı. İyi başladığı ligde ise son haftalardaki başarısız skorlarla direk 1.Lig’e çıkma şansını kaybediyor. Toparlanıp hiç olmazsa play-off’a kalmaya çalışmalı. Ancak bunun için arada takviyeye ihtiyacı var.

MEŞALE VE PATLAYICININ STATTA NE İŞİ VAR?

Bitirirken maçın hakemine ve güvenlik görevlilerine bir notum var; hakem bey, maç boyunca sahaya atılan onca patlayıcı maddeye karşın neden oyunu durdurup ikazda bulunmadınız? Güvenlik amiri, bu kadar patlayıcının stada sokulmasını neden engellemediniz? Bu görüntülerin çok eskide kaldığını sanıyorduk. Tabii Bucaspor 1928 taraftarları da sahaya patlayıcı ya da meşale atmak yerine yaratıcı ve zararsız bir şekilde takımlarını destekleyebilir.