GS hakem kararıyla

Yayınlanma: 06.01.2025 - 08:52

Güncelleme: 06.01.2025 - 08:52

Hedefini "Avrupa" olarak koyan Göztepe, lig lideri GS'ye "hakem kararıyla" kaybetti.

Hakem Alper Akarsu, yönetimiyle maçın önüne geçti. Takdir haklarını sürekli ev sahibi sarı kırmızılı takımın lehine kullanarak konuk ekibin gardını düşürmek istedi. Nitekim maçın daha ilk dakikalarında GS lehine kolay düdükler çaldı. 9'da ise yapacağını yaptı. Kafa topuna çıkan iki futbolcudan birisi kafayı vururken neymiş, eli öbürünün yüzüne değmiş! Tereddütsüz penaltı! VAR da ortadaki pozisyonu GS lehinde ve hakemin görüşüne paralel değerlendirdi! Hakem Dennis'e kolayca sarıyı gösterirken Barış'ın maç boyunca aşırı itirazlarını ve el kol hareketlerini pas geçti.

Göztepe, Osimhen'in penaltı golüne daha ilk yarıda çabuk reaksiyon verdi. 27'de Romulo sahneye çıktı. Orta yuvarlaktan aldığı uzun derin pasla Sanchez'i slalomla geçip soldan ceza alanına girerken Muslera'nın beklemediği şekilde nefis biçimde yakın direğe doğru vurarak takımının beraberlik sayısını kaydetti. A. S. Yen, Güzelyalı Boğası ile tanıştı.

İlk yarıda genelde GS daha çok GS kalesinde gözükse de Göztepe öne geçen takım olabilirdi. 43'te Matsuki-Jscobs mücadelesinde GS'li oyuncunun sert geri pas vuruşu direk dibine çarparak kornere giderken ev sahibi soğuk bir duş aldı. 45'te yine etkili geldi Göz Göz, fakat Romulo-Tijaniç ikilisi bu kez anlaşamadı.

Göztepe'nin klasik kontratak golüyle devre 1-1 bitti.

İKİNCİ YARIDA NEFES KESEN 45+10

İkinci yarıya GS atak başladı. Ancak 50-54 arasındaki peşpeşe kullandığı dört kornerden sonuç alamadı. 55-60 arasında ise etkili olan konuk ekipti. 58'de Sara, Tijaniç’i sert müdahale ile durdurdu ve sarı gördü. Bir dakika sonra gelişen atakta Matsuki ceza alanı içinde kaleye paralel çıkardı, sonuç çıkmadı. İki dakika sonra ise ev sahibinin galibiyet golü geldi, o dakikaya kadar sahada varlığı hissedilmeyen Yunus, gelişen atakta Mertens'in pasını iyi değerlendirdi; sağdan içeri girip uzak köşeye plasesi ile skoru 2-1'e getirdi.

Golden sonra Stoliov'un ilk müdahalesi geldi; etkisiz kalan Tijaniç ve Matsuki çıktı, V. Hugo ve Juan girdi. Göztepe değişikliklerle daha atak oynamaya başladı ve inisiyatif aldı. Nitekim 76'da inanılmaz bir gol kaçtı, daha doğrusu GS defansının içinde fiziki müdahale sonucu topa tam vuramayan H. Hugo'nun pozisyonunu hakem Akarsu es geçti. GS için ortadaki pozisyonda direk düdüğünü çalan Akarsu'nun düdüğü bu kez ağzına gitmedi! 80'de Torreira'nın ofsayttan dolayı iptal olan kafa golü 3,5 dakika incelenirken 85'te Djalma'nın ortasında topa dirseği ile ceza alanında müdahale eden Torreira'nın pozisyonu 35 saniye bile incelenmedi ve korner kararı çıktı. Bu pozisyonda top az farkla dışarı çıktı direğin yanından ve bir soğuk duş daha aldı GS.

Beraberlik golü arayışındaki Göztepe'nin teknik direktörü Stoliov'un ikinci müdahalesi 89'da geldi; Dennis, Nielsen ve Djalma çıktı taze kuvvet olarak Ahmet, Taha ve İsmail girdi. Okan Buruk ise skoru korumak için iki hücum silahı Yunus ve Barış'ı kenara alıp defansı takviye etti. Göz Göz 10 dakikalık uzatmada bastırsa da golü bulamadı. GS'nin uzatmada bulduğu tek pozisyonda Osimhen'in yerine oyuna giren Batsuayi'nin karşı karşıya plasesini Lis çıkardı.

GS ŞAMPİYON OLMUŞ GİBİ SEVİNDİ!

Maç sonunda GS'lı futbolcular adeta şampiyon olmuş gibi sevindi. Uzun süre sahada kaldılar maç sonunda. Bu tablo da gösteriyor ki Göztepe Süper Lig’de sıradan bir takım değil. İstanbul takımlarının evlerinde en çok çekindiği takım. Uzatmalarda GS yedek kulübesinin halden hallere girdiğini görmek ilginçti!

GÖZ GÖZ LİGE DEĞER KATIYOR

Evet hep dediğim gibi, Göz Göz Süper Lig’e renk ve değer katıyor, mücadele dolu maçlar izletiyor futbolseverlere. Cumartesi akşamı da İzmir'in sarı kırmızılıları önde bastı, geriye düşse de reaksiyon alıp golü bulmayı başardı. Rakip lig lideri olsa da kendi futbolunu sahaya yansıttı.

Taraftarı da Göztepe'yi İstanbul'da yalnız bırakmadı. 35'te ışık gösterisi muhteşemdi. Stadı "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" belgisiyle çınlattan taraftarlar maç sonunda da futbolcuları tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Aslanlar gibi çıkıp mücadele eden ve kendi oyununu sahaya yansıtan futbolcuları bağrına bastı.

BATSIN BU DÜZEN!

Fakat bu "büyüklere" bir de "büyüklerimize" nalıncı keseri gibi yontan hakem ve VAR düzeni ne olacak? Bu böyle gitmez! Bu kadar sömürü nereye kadar? Bu düzen Süper Lig’in değerini düşürüyor. Emeği hiçe sayıyor. Benden söylemesi.