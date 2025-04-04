Güzelyalı Boğası sahnede, Göz Göz yarı finalde

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:17

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:17

Göztepe ligden sonra kupada da BJK'yı İstanbul'da iki farkla geçerek adını 49 yıl sonra yarı finale yazdırdı.

Güzelyalı Boğası'nın hat-trick yaptığı maçta Göz Göz Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde BJK'yı 3-1'lik skorla geçerek yarı finalde Trabzonspor'a rakip oldu.

Stoilov, BJK karşısında kalede Arda'ya görev verdi. Sağ ve sol kanatta kart cezalarını çeken Nielsen ve kaptan İsmail oynarken defans üçlüsü Koray, Heliton, Bokele'den kuruldu. Orta alanda Tijaniç, Dennis ve Doğan; forvette Juan ve Romulo ilk 11'de başladı.

BJK'da Matsuaku'ya maç öncesinde 100. maç töreni yapıldı. Kaleci Mert ve İmmobile'nin yedek soyunduğu maçta kalede Ersin oynadı.

GÖZTEPE, BJK'YI SÜRKLASE ETTİ

Maçta ilk tehlike BJK kalesinde yaşandı; Koray'ın uzun pasıyla ceza alanında buluşan Romulo'nun şutu direk dibinden dışarı çıktı. 30'da BJK Muçi'nin golüyle öne geçti. Ancak 36'da BJK'dan Talha'nın kırmızı kartla oyun dışında kalması ve ardından Romulo’nun nefis frikik golü maçın akışını değiştirdi. Göztepe, ikinci yarıya Tijaniç-Hugo değişikliği ile başladı, bulduğu boş alanlar ve defans arkasına atılan uzun toplarla BJK'yı adeta sürklase etti. 79'da, Göztepe'nin kazandığı penaltıyı 79 numaralı formayı giyen Romulo gole çevirerek takımını öne geçirdi. Güzelyalı Boğası, sahneye 2 dakika sonra bir kez daha çıktı; savunma arkasına atılan topu iki defans oyuncusu arasında ustaca taşıdı ve kaleci ile karşılaştığı anda aşırarak kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti.

ROMULO'YA BOŞUNA "GÜZELYALI BOĞASI" DEMEDİĞİMİ HERKES GÖRDÜ

Stoliov, 82-90 arasında Koray, Juan, Romulo, Doğan'ı dışarı alıp; Taha, Emersonn, Kubilay ve Matsuki’yi oyuna soktu. Bu dakikalar ve uzatmalar BJK için artık zulüm dakikalarıydı. Göz Göz 54 dakika 10 kişi oynayan rakibinin adından korkmadan kendi cesur futbolunu oynadı ve haklı bir galibiyetle adını yarı finale yazdıran takım oldu. Stoilov ve oyuncuları aynı zamanda ligin kalan maçları için de ümit verdi. Romulo’nun sahneye çıktığı maçlarda Göztepe hakikaten bir başka oluyor. Onun için boşuna daha sezonun başlarında "Güzelyalı Boğası" lakabını yakıştırmadığımı BJK kupa maçında herkes bir kez daha gördü.

GÖZ GÖZ KUPAYA UZAK DEĞİL

Göztepe, bu moralle pazartesi evinde oynayacağı Gaziantep FK maçına avantajlı çıkacak. Taraftarının da müthiş desteğini arkasına alacak Göz Göz, 8 hafta sonra galibiyetle tanışmaya yakın. Yarı finaldeki rakibi ile önceki hafta Trabzon'da berabere kalan sarı kırmızılıların kupada finale kalması da işten bile değil. Kupada Göztepe-Galatasaray finali sürpriz olmayacak. Kısacası, Göz Göz daha önce iki kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'na ve Avrupa'ya çok da uzak değil.