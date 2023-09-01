İzmir İl Başkanı Aslanoğlu adaylığını duyurdu

Yayınlanma: 01.09.2023 - 19:51

Güncelleme: 01.09.2023 - 19:51

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 16 Eylül’de yapılacak il kongresi öncesi adaylığını il binası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu.

Adaylık açıklamasına CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekili ve YDK üyesi Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da katıldı.

“BU PARTİNİN GENEL BAŞKAN SORUNU YOKTUR, BU PARTİNİN YETERİNCE ÇALIŞMAYAN İNSANLAR SORUNU VARDIR”

Aslanoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz¨ sözleriyle açıklamalarına başlayan Aslanoğlu, ¨Sizlere -cek’ten, -cak’tan yani gelecekten değil yaptıklarımızdan bahsetmeyeceğim. Ocak ayında göreve geldikten sonra üç hafta boyunca İzmir’de basmadığımız toprak bırakmadık. Çok çalıştım; sabah beşte hallerde, gece yarıları sahurlarda var mıydık? Vardık! Örgüt, çalıştığıma şahit misiniz? Seçimin bittiği sabah AKP’nin yandaş kanallarında partiyi tartıştırmaya başladılar. İlk gün sabah yüksek sesle genel başkanımızın yanındayız diye haykırdım. Öyle genel başkan gider de koltuk kapar mıyız diye bakanlardan, siyasi ikbal peşinde olanlardan olmadım. Neye inanıyorsam onu söyledim. Çünkü bu partinin genel başkan sorunu yoktur, bu partinin yeterince çalışmayan insanlar sorunu vardır. Sayın Genel Başkan seçim dönemi boyunca basmadık toprak bırakmadı. Sabahtan gece yarılarına kadar en çok çalışanımız oldu. ‘Umutsuzluk var’ diye ortada dolaşanlar umutsuzluk yok! Umutsuz olan sizsiniz. Biz de umut var. Umudumuzu da hiçbir zaman yitirmedik. Biz baraj altında kaldığımızda umudu yitirdik mi? Küstük mü bu partiye? Biz 50 kişiyken korktuk mu iktidardan? Bu şehirde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermiş 2 milyon kişiyiz, bu ülkenin yarısıyız. Kimseden korkmuyoruz, umudumuz var. Biz kazanacağız."

‘BU PARTİDE NASIL BİR DEĞİŞİM OLACAĞINA PARTİ KARAR VERİR ’

Bu şehirde Erdoğan’a 1 milyon 20 bin oy farkı attık, enseyi karartmak yok, kazanacağız¨ vurgusu da yapan Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Bu umudu örgütlemek için üç aydır gece gündüz çalışıyorum. Seçim sabahından bu yana her gittiğim kongrede söyledim, umudu hep birlikte örgütlemek için çalıştığıma şahit misiniz? Bu umudu büyütmek için çok çalıştım. 14 Mayıs’ta, 28 Mayıs’ta kadın ve gençlik kollarımız gece sabahlara kadar çalıştı. Bakmayın siz birilerine, gece gündüz çalışan örgütümüz var. Birlik olmak lazım; biz birlikteyiz arkadaşlar. Siz yoksunuz diye biz birlikte değil miyiz? Biz bir aradayız birlikteyiz. Ben yoksam gökyüzü çıplak kalır diyenler bıraksınlar bu edebiyatı. ‘Birlik olalım’, birlik olmak için mücadele etmek lazım. Mahalle delege seçimleri başladığından beri ortak listeler çıksın diye gecemi gündüzüme kattım, kimse dışarıda kalmasın istedim. Birlik için çalıştığıma şahit misiniz? Bu birliği sağlayan ilçe başkanlarım, her örgütün yanında olan ilçe belediye başkanlarıma da alkış istiyorum. Örgütünü hiçbir zaman yalnız bırakmayan, yoldaşlık yapmaktan da onur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanımız için de alkış istiyorum. Milletvekillerimiz için de alkış istiyorum. Biraz önce söyledim, seçim sabahı AKP’nin yandaş kanallarında partiyi tartıştırdılar. Değişim değişim diye partiyi tartıştırdılar. Bu partide nasıl bir değişim olacağına bu partinin üyeleri ve delegeleri karar verir. Seçim zamanı ortada olmayanlar, seçimde çalışmayanlar, suya sabuna dokunmayanlar karar veremez. İşi gücü dedikodu olanlar, genel merkez koridorlarında dedikodu yaparak il başkanı belirlemeye çalışanlar sizin adınıza karar veremez. Değişimin nasıl olacağına da il başkanının kim olacağına siz karar vereceksiniz.

‘BİRLİK İÇİN ÇALIŞTIM’

Umudu büyütmek için örgütümüz çok çalıştı, gece gündüz beraber çalıştık. ‘Birlik olmak lazım’ deniyor, sen yoksun diye biz bir değil miyiz? Bıraksınlar artık, ben yoksam gökyüzü çıplak kalır diyenler artık bu edebiyatı bıraksın. Birlik olmak için mücadele etmek lazım. Delege seçimleri başladığı günden beri mahallelerde ve ilçelerde ortak liste için çok çalıştım. Kimse dışarıda kalmasın istedim, ben birlik için çalıştım. Genel merkez koridorlarında il başkanlığı için dedikodu yapanlar sizin adınıza karar veremez. İl başkanının kim olacağına siz karar verirsiniz. Herkes çok merak ediyordu, ‘Aday mısınız?’ diye soruyorlardı. Evet, adayım arkadaşlar. Kalplerinize umudu, inancı aşılamak için adayım. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın CHP yaşasın tam bağımsız Türkiye."



