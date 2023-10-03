İzmir’de Gönüllülüğe Saygı Anıtı açıldı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:09

Güncelleme: 03.10.2023 - 10:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla yapımına başlanan, İzmir Kent Konseyi koordinasyonuyla yapımı tamamlanan Gönüllülüğe Saygı Anıtı’nın açılışına katıldı. Konak Vapur İskelesi yanındaki çim alanda düzenlenen açılışa önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Kent Konseyi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İzmir Kent Konseyi üyesi sivil toplum örgütlerinin oylarıyla belirlenen, canlılara, doğaya, kente karşılıksız emek veren gönüllüler ve sivil toplum örgütlerine ithaf edilen anıt, heykeltıraş Onur Eray’ın tasarımıyla İzmir’e kazandırıldı.

“GÖNÜLLÜLÜK İNSANI YÜCELTEN BİR ŞEY”

Gönüllülük Anıtı’nın çok anlamlı bir girişim olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Demokrasi 5 yılda bir sandığa gitmekten ibaret değil. Demokrasi hayatın her anında ve her alanında insanların önünü açacak bir yaşam biçimi. Farklılıklarla bir arada olmak demek. Bu işin dinamosu da insanlardır. İzmir gönüllülük konusunda belki de Türkiye’nin en yüce insanlarını içinde barındıran şehir. Pandemide, depremde dayanışmayı gördük. Gönüllülük insanı yücelten bir şey. Gönüllü olduğumuz sürece sadece çevremize değil kendi geleceğimize de yatırım yapıyoruz. Kendi vicdanımızı besliyoruz ve vicdanımızı diri tutuyoruz. Bu anıt tüm gönüllülere minnet borcumuzun göstergesidir. İzmir’in tüm gönüllülerine canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar” ifadelerini kullandı.

“BU ANIT BİR TEŞEKKÜRDÜR”

Açılışta konuşan İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tüm siyasi partilerin katılımıyla kente kazandırılmasına karar verdiği bu anıt, Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği Dünya Gönüllüler Günü’nde İzmir Kent Konseyi’nin paydaşı olduğu sivil toplum üyelerinin oylarıyla seçilmişti. Bu anıt hem topluma karşılıksız emeği geçen gönüllülere bir teşekkür hem de toplumu sanat yoluyla gönüllülüğe teşvik eden bir görseldir” diye konuştu.