Kemeraltı yeni görünümüne kavuşuyor

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:29

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:29

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihi Kemeraltı Çarşı’nı yeni yüzyılına hazırlayan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tunç Soyer, Kemeraltı Çarşısı’nın kanserleşen su baskını sorununa neşter vuran altyapı çalışmalarının ardından başlatılan üstyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kemeraltı’nın Konak Meydanı’na açılan ve ana girişi olarak kabul edilen Anafartalar Caddesi ile Milli Kütüphane Caddesi’nin tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına geçildi.

CUMA GÜNÜ YEPYENİ GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Çalışmalar kapsamında caddelerin parke döşemelerinde sona gelindi. Parke döşemelerinin ardından Milli Kütüphane Caddesi ve Anafartalar Caddesi’nin baştan sona aydınlatma çalışmaları tamamlanacak. Aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak caddelere, kent mobilyaları montajı ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Çalışmaları hızla sürdüren Fen İşleri ekipleri, 29 Aralık Cuma günü çalışmaları tamamlayarak iki caddeyi yeni görünümüne kavuşturmayı planlıyor.