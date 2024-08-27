Küçük çiftçiyi bitirecekler proje!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:04

Güncelleme: 27.08.2024 - 17:12

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, devletin ekilmeyen arazilere el koyarak kiralamasını öngören yönetmeliği değerlendirdi.

Örs ayrıca İzmir’de Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasındaki protokolle birçok okulun bahçesi ve spor salonu kiralanması sonucu oluşabilecek sorunları anlattı.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



