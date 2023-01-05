Manisalı kadınlar Mutlu Menekşe için sokağa çıktı

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:09

Manisa’da iki eşini öldüren ve 30 Aralık 2022 günü birlikte yaşadığı 48 yaşındaki Mutlu Menekşe’yi de katlederek evinin önüne gömen Necati Akpınar’ın tutuklanmasıyla başlayan toplumsal tepki sokağa döküldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Kadın Meclisi üyeleri, Şehzadeler Meydanı’nda toplanarak yaşananları protesto etti.

“Mutlu Menekşe için sessiz kalmıyoruz” pankartı ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” yazılı dövizler taşıyan grup üyeleri yaptıkları basın açıklamasında Akpınar’ın daha önce aflarla serbest kaldığını ve pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiğini belirterek, “Kadınların öldürülmesine asla sessiz kalmayacağız” dedi.

Kadın cinayetlerinin politik olduğunu belirten kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konmasını istedi. Eylemde ayrıca iktidara seslenen kadınlar, yargıyı göreve davet ederek, kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için en etkin cezaların verilmesini talep etti.