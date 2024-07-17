Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir’de elektrik akımına kapılan iki yurttaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili son ayrıntıları paylaştı.
Örs ayrıca artan orman yangınlarını ve İzmir’in depreme hazır olup olmadığını değerlendirdi.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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