Muğlalı kadınlara taşıtların ustası oluyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:29

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:29

Kadınların teknik beceriler kazanarak günlük yaşamlarında daha bağımsız olmalarını destekleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta temel el aletleri kullanımı ve tamirat konularında eğitim verdiği kadınlara, şimdi de araç bakımı üzerine uygulamalı eğitimler sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerde katılımcılar; genel araç tanıtımı, silecek değişimi, yağ ve su değişimi, ampul ve sigorta değişimi ile lastik değişimi gibi konularda bilgi sahibi oluyor. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bu bakım işlemlerini kendi başlarına yapabilmeyi öğrenen kadınlar, araç kullanımı konusundaki özgüvenlerini artırıyor.

ÖZDEMİR: BAŞKASINA MUHTAÇ OLMADAN KENDİ İŞİMİ HALLEDECEĞİM

Eğitimlere katılan Sema Sultan Özdemir, “Burada öğrendiğimiz şeylerle en azından arabamızın tekerlerini değiştirebileceğiz. Bu eğitimler sayesinde başkalarına muhtaç olmadan yolda kaldığım zaman kendi işimi halledebileceğim” dedi. Kursiyerlerden Emine Çakıroğlu ise “Bu eğitimler kadınların erkeklere muhtaç olmaması adına çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Bağımsızlığımızın da bir göstergesi denebilir. 3 hafta sürecek eğitimler sonunda araçlar hakkında bilgileneceğimi düşünüyorum. Basit faaliyetleri yaparak kimseye muhtaç olmamak da bana özgüven veriyor” ifadelerini kullandı.

BODUR: KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKABİLECEĞİZ

Uzun yıllardır araba kullanmasına rağmen aracıyla ilgili arızalarda yardım istediğini dile getiren Hafize Bodur, “7 yıldır araç kullanıyorum. Fakat aracım arıza verince neler yapabileceğimi bilmiyorum. Bunlarla eşim ilgileniyordu fakat artık burada gördüğüm eğitimler sayesinde kendim de bir şeyler yapabileceğim. Bu eğitimler şu anda kadınlara verilse de herkese çok büyük etkisi var. Kadınların kendi başının çaresine bakabilecek olması çok güzel bir düşünce” diye konuştu. Kadınların hayatın her alanında aktif olması gerektiğini dile getiren kursiyer İlke Açıkgöz, “Bir kadın hayatta her şeyi yapabilir ve yapabilmeli. Bu eğitimler de bunun için bir yolculuk. Bu sebeple eğitimler için herkese özellikle Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZDEMİR: KADINLAR SOSYAL HAYATTA DAHA ETKİN OLACAK

Atölyede yapılan çalışmalara değinen Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, “Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile birlikte yürüttüğümüz “Hayatımın Ustayım Taşıt” atölye çalışmaları başladı. 3 hafta sürecek eğitimlerde kadınlara araç üzerindeki tanıtımı, yağ kontrolü, lastik değişimi ve su seviyesinin kontrolü gibi konular ele alınacak. Bu atölye çalışmalarında amacımız kadınların sosyal hayatta daha etkin olmalarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

DEMİREL: KADINLARI DESTEKLEMEYE VE GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Yapılan çalışmaların 13 ilçeye yayılacağını söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, “Dairemiz kurulduğundan bu yana; kadına yönelik şiddeti önleyen, ayrımcılık karşıtı politikalarla ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan hizmetlerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesinin ilk etabında kadınlara; marangozluk, tesisat, elektrik ve boyacılık atölyeleriyle birlikte çalışma hayatlarında ve evde kullanabilecekleri birçok meziyeti onlara kazandırmaya çalıştık. 8 hafta sürecek eğitimlerimiz o kısımda devam ediyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleple birlikte “Hayatımın Ustasıyım Taşıt” ile birlikte yeni bir programa başladık. Kadınların programlarımıza yoğun ilgisi var, bu yoğun ilgi sebebiyle de başlattığımız bu çalışmalar 13 ilçemizde yaygınlaşarak devam edecek. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırma ve aslında mesleklerin cinsiyetinin olmadığını ortaya koymak noktasında kadınları güçlendirmeye ve desteklemeye her alanda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ARAS: EŞİT BİR YAŞAM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Kadınlarımızın yaşamın her alanında daha aktif rol alabilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Anadolu kadını, azim ve kararlılıkla üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmadığını tarih boyunca kanıtlamıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: ‘Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarıdan fazla zayıflamış olur.’ Muğla’da kadınlar, yönetimden tarıma, toplu taşıma hizmetlerinden itfaiyeciliğe kadar pek çok alanda başarıyla görev alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesi ile kadınların geleneksel olarak erkek mesleği olarak kabul edilen işlerde de uzmanlaşmasını destekliyoruz. Programın ikinci aşamasında kadınlar, araç bakımı konusunda uygulamalı eğitimler alarak hem günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hem de yeni beceriler kazanacaklar. Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer alabilmesi için projeler üretmeye ve eşit bir yaşam için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.