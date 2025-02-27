O şimdi İzmir’i Ankara’da temsil ediyor

Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:14

Güncelleme: 27.02.2025 - 14:14

Hüseyin Eroğlu, 10 sezon Altınordu FK’yı çalıştırdı. Başkan Seyit Mehmet Özkan’la çalıştı, kulübün sisteminde hem yönetim kurulu üyeliğini yaptı hem de teknik direktörlüğünü.3. Lig’deki kırmızı lacivertlileri önce 2. Lig’e, ardından 1. Lig’e çıkardı. 1. Lig’deki yedinci sezonunda sürekli kovalayıp kıl payı kaçırdığı play-off’u yakaladı. Hemşerisi Altay’la finali oynayıp kaybetti ve takımı Süper Lig’in eşiğinden döndü.

Eroğlu, bütün bunları tamamen yerli oyuncuyla ve üstelik altyapıdan yetişen genç oyuncu ağırlıklı bir takımla gerçekleştirdi. O gençlerden Çağlar, Cengiz Avrupa’nın önde gelen liglerine giderken birçoğu da Süper Lig’e transfer oldu. Son olarak Eroğlu’nun yetiştirdiği ve 15 yaşındayken sırtına A Takım forması geçirdiği Burak İnce ve Emircan Gürlük Almanya ve Rusya’ya transfer olmuştu. Enis, şimdi Trabzonspor’da. Eroğlu’nun Altınordu’sunu Bornova’da izlemek keyifti. Çok maçını büyük keyif alarak izledim.

S. M. Özkan, Eroğlu ile yollarını teknik direktör de yetiştirmek için ayırıp yardımcısı Ufuk Kahraman’a emanet edince takımı, Eroğlu’na da yeni maceralara yelken açmak düştü. Samsunspor’u Süper Lig’e çıkardı, burada devam etti ancak sabırsız kırmızı beyazlı camia Eroğlu’nun ilk haftalardaki sonucuna bakarak yollarını ayırdı.

YÜKSEK BİR İSTATİSTİK

Hüseyin Hoca, Göztepe ile de anıldı ama olmadı. Bu sezonun ortasına kadar boşta kaldı. Çünkü seçiciydi. Ankara’nın köklü kulübü Gençlerbirliği’nden gelen teklife “evet” diyerek denizi olmayan Ankara’ya gitti. Düşme hattında olmasa da alt sıralardaki Kızıl Kara’yı kısa sürede, iki ay içinde layık olduğu yere taşıdı. Bu hafta hemşerisi Keçiörengücü ile 3-1 öndeyken 3-3 berabere kalsa da Eroğlu’lu Gençler’in başarı grafiği yüksek.

İkinci yarının ilk maçında kırmızı siyahlılar lider Kocaelispor’u 1-0 ile devirdi. Ardından Boluspor’u deplasmanda 2-0 ile geçti. Evinde Iğdır FK’yı da 2-0 yendi. 23. Haftada evinde Erokspor ile 1-1 berabere kaldı ama ertesi hafta kafaya oynayan Erzurumspor’u hem de deplasmanda 2-1 ile geçti. 25. haftada yine altı puanlık maçta Pendikspor’u 3-0 yenen Eroğlu’nun Gençler’i geride kalan haftada hemşerisi ile berabere kalsa da ikinci yarıda 5 galibiyet 2 beraberlikle topladığı 17 puanla ikinci yarının lideri.

HEDEF DİREKT SÜPER LİG

Kocaelispor’un 55 puanla lider olduğu Trendyol 1. Lig’de, Gençlerbirliği 46 puanlı ikinci Karagümrük’ün sadece 2 puan gerisinde ve üçüncü Erzurumspor gibi 44 puana sahip. Eroğlu’nun hedefi direkt olarak Süper Lig. Bunun için ligi birinci olmasa da ikinci olarak tamamlamak hedefini koymuş durumda. Malum, 1. Lig’den Süper Lig’e iki takım direkt çıkıyor. Yedi maçlık periyota baktığımızda, Eroğlu’nun direkt Süper Lig hedefinin çok gerçekçi olduğu açık. Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir.

Hüseyin Hoca, her zamanki mütevazı kişiliğiyle tabloyu şöyle ifade ediyor: “Fiziksel, mental ve taktiksel anlamda yukarı doğru bir çıkış var. Ama futbolda dün yok, hemen önümüzdeki haftanın hazırlıklarına başlamamız gerekiyor ki işin devamını sağlayalım. Daha hiçbir şey başarmadık."

Eroğlu’nun takımı son 7 maçta 14 gol atmış kalesinde 5 gol görmüş durumda. Maç başına 2 gol ortalaması var. Puan ortalaması ise 2,42.

PRUVASI NETA OLSUN

34. haftadaki Karagümrük-Gençlerbirliği maçı belki de direkt Süper Lig için erken bir final olabilir. Fakat bu saatten sonra aslında her maç bir final ve Hüseyin Hoca’nın etap etap ilerleyeceğini, işi o haftaya bırakmak istemeyeceğini de tahmin ediyorum.

Ankara’dan bir takım, Kızıl Kara, Süper Lig’e yakışır. İzmir’i Göz Göz temsil ediyor, Ankara’yı da Kızıl Kara temsil eder. İlhan Cavcav’ın da ruhu şad olur böylece. İzmir’in önemli markası, değeri, İzmir’de yelkenlerini şişiren Hüseyin Hoca’ya “pruvanız neta olsun” diyorum.