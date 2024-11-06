Sosyal demokrat belediyeciliği İzmir'de konuşulacak
Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun katılımıyla "21. yüzyılda Sosyal Demokrat Belediyeciliğin yol haritası" başlıklı panel düzenleyecek.
Sosyal Demokrasi Derneği (SSD) İzmir Şubesi, "21. yüzyılda Sosyal Demokrat Belediyeciliğin yol haritası" başlıklı söyleşi düzenleyecek.
Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 9 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun katılımıyla düzenleyeceği panele SSD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur ile Şehir Plancısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin konuşmacı olarak katılacak.
Etiketler: #Sosyal Demokrasi Derneği #Nilüfer Çınarlı Mutlu
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