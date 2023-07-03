Tatilde Menderes sahillerine yoğun ilgi

Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:49

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:49

Kurban Bayramı tatilinden İzmir yoğun bir tatilci akınına uğrarken Menderes sahilleri de doldu taştı. Bayram tatili öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Menderes Belediyesi, tatil boyunca ekipleriyle sahadaydı. Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm müdürlükleri tatilde de mesai yaptı. Özellikle 43 kilometrelik sahil şeridinde ekipler yoğun bir çalışma yaptı.

‘‘EN İYİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’’

İlçede bayram tatilinin büyük bir yoğunlukla geçtiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Bayram öncesi ilçedeki tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Hem bayram olması hem de tatil süresinin uzun olması nedeniyle ekiplerimizle yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştik. 9 günlük süreçte de ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Vatandaşlarımız başta olmak üzere ilçemizde ağırladığımız misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram tatili geçirmesi için teyakkuz halindeydik. Turizm bölgemiz olan Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli’de yaşanacak yoğunluk için özel hazırlık yapmıştık. Çok şükür yoğun bir dönemi başarıyla atlattık. Menderes Belediyesi olarak en iyi hizmeti sunmak adına çalışıyoruz. Güzel ilçemizin her bir noktasına eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Menderes’imizi İzmir’in gözbebeği ilçesi yapmak adına görevimizin başındayız" dedi.