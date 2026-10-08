Sea to Sky’da Plaj Etabı’nı Brightmore kazandı

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıtada 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda Türkiye, organizasyonun 7’nci etabına ev sahipliği yapıyor. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 17’nci senesinde 36 ülkeden 370 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik’in destekleriyle gerçekleşecek organizasyonda dünyanın en iyi enduro sürücülerini Türkiye’de buluştu. Yarışın sabah saatlerinde sıralama turları geçildi. Ardından saat 14.00’te verilen startla Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın ilk günü başladı.

Plaj Etabı’nın startına; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Başsavcısı Batuhan Kılınç, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Kemer İlçe Emniyet Müdürü Kudret Özçelik ve Kemer İlçe Spor Müdürü İlkay Kaya katıldı.

Kemer Kındıl Plajı’nda özel olarak hazırlanan parkurda, yoğun bir seyirci katılımının yaşandığı yarış, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yarışın başından itibaren çeyrek final ve yarı final elemelerini geçen sporcular son 12’ye kaldı. Son 12’ye kalan sporcular, aralarındaki farkı açmak için yoğun çaba gösterdi. Motosikletçiler, yarınki orman etabında ön sıralarda yer almak için finalde gaz kesmeden finişi gördüler.

PLAJ ETABINI MITCH BRIGHTMORE KAZANDI

Kındıl Plajı’nda düzenlenen Plaj Etabı’nı Red Bull’un İngiliz sporcusu Mitch Brightmore birinci tamamladı. İkinciliği Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev, üçüncülüğü ise Güney Afrikalı sporcu James Moore elde etti.

YARIN ORMAN ETABI YAPILACAK

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda mücadele yarın orman etabıyla devam edecek. Sporcular, Ovacık’taki Meşe Çukuru’ndan saat 09.00’da start alacak. Teknik bölümleri ve değişken zeminiyle dikkat çeken etap, yarışçıların sürüş becerilerini zorlayacak.