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2026 Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu

2026 Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu

17.07.2026 09:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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2026 Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası finalinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonunun belirleneceği İspanya - Arjantin maçını yönetecek hakem açıklandı.

ABD'nin New York eyaletindeki New Jersey Stadyumu'nda oynanacak final maçında Slavko Vincic görev yapacak.

19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00 başlayacak olan müsabakada Sloven hakemin yardımcıları ise vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ DE YÖNETMİŞTİ

46 yaşındaki Vincic, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki 2022 UEFA Avrupa Ligi finali ve Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çaldı.

Slavko Vincic, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

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