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2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı
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2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

20.07.2026 10:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

Dünya Kupası'nda yıldızlar kadar turnuvada hayal kırıklığı yaratan isimler de ön plana çıktı. Portekiz basını turnuvanın hayal kırıklıklarını listelerken A Milli Takım'dan 3 isme yer verdi.

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

Dünya Kupası her zamanki gibi yine bazı yıldızların parladığı ve bazı yıldızların hayal kırıklığı yarattığı bir turnuvaya sahne oldu.

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

Portekiz gazetesi A Bola, turnuvanın beklentilerin altında kalan isimleri arasında Milli Takım'dan 3 isme yer verdi. Aynı zamanda Uruguay'da deneyimli kaleci Muslera hataları nedeniyle listenin başında en büyük hayal kırıklığı olarak yer aldı.

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

1 - Fernando Muslera

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

2 - Joshua Kimmich

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

3 - Josko Gvardiol

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

4 - Gabriel Magalhaes

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

5 - Piero Hincapie

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

6 - Federico Valverde

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

7 - Jamal Musiala

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

8 - Bruno Fernandes

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

9 - Leroy Sane

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

10 - Cristiano Ronaldo

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

11 - Heung-min Son

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

12 - Manuel Neuer

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

13 - Declan Rice

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

14 - Scott McTominay

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

15 - Orkun Kökçü

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

16 - Bernardo Silva

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

17 - Antoine Semenyo

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

18 - Kenan Yıldız

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

19 - Neymar

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

20 - Arda Güler

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

21 - Viktor Gyökeres

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

22 - Jeremy Doku

2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

23 - Raphinha

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