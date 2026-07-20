2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı

Dünya Kupası her zamanki gibi yine bazı yıldızların parladığı ve bazı yıldızların hayal kırıklığı yarattığı bir turnuvaya sahne oldu.
Portekiz gazetesi A Bola, turnuvanın beklentilerin altında kalan isimleri arasında Milli Takım'dan 3 isme yer verdi. Aynı zamanda Uruguay'da deneyimli kaleci Muslera hataları nedeniyle listenin başında en büyük hayal kırıklığı olarak yer aldı.
1 - Fernando Muslera
2 - Joshua Kimmich
3 - Josko Gvardiol
4 - Gabriel Magalhaes
5 - Piero Hincapie
6 - Federico Valverde
7 - Jamal Musiala
8 - Bruno Fernandes
9 - Leroy Sane
10 - Cristiano Ronaldo
11 - Heung-min Son
12 - Manuel Neuer
13 - Declan Rice
14 - Scott McTominay
15 - Orkun Kökçü
16 - Bernardo Silva
17 - Antoine Semenyo
18 - Kenan Yıldız
19 - Neymar
20 - Arda Güler
21 - Viktor Gyökeres
22 - Jeremy Doku
23 - Raphinha