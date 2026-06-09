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A Milli Takım konvoyunda kaza

A Milli Takım konvoyunda kaza

9.06.2026 09:24:00
Güncellenme:
AA
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A Milli Takım konvoyunda kaza

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, ABD'deki Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirdiği antrenmanın ardından 2 otobüsle tesislerden ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibe otele kadar eşlik eden konvoydaki motosikletli polis otoyolda kaza yaptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

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Arizona Athletic Grounds'taki antrenmanın ardından 2 otobüsle tesislerden ayrılan A Milli Futbol Takımı, otoyolda yaşanan kaza sebebiyle yaklaşık 15 dakika bekledi.

A Milli Futbol Takımı'na antrenman tesislerinden otele kadar eşlik eden konvoydaki motosikletli polis kaza yaptı, bir polis memuru hafif yaralandı.

Bölgedeki polis ekipleri otoyol trafiğini durdururken, itfaiye ve ambulans araçları da bölgeye sevk edildi.

Yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken, milli takım kafilesinde yer alan görevliler de yardım etmek için araçtan indi.

İlgili Konular: #ABD #A Milli Takım #2026 Dünya Kupası

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