ABD Başkanı Trump'tan Dünya Kupası finali kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek 2026 FIFA Dünya Kupası finalini tribünden izleyecek. Beyaz Saray, Trump'ın New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesine katılacağını resmen doğruladı.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın New York'taki Trump Tower'da düzenlenecek FIFA resepsiyonuna katılacağını,19 Temmuz Pazar günü ise Dünya Kupası finalinde tribündeki yerini alacağını açıkladı.

KUPAYI INFANTINO İLE BİRLİKTE TAKDİM EDECEK

Trump'ın finalde yer alacağının kesinleşmesiyle birlikte FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun daha önce yaptığı açıklama da doğrulanmış oldu. Infantino, şampiyonluk kupasının Trump ile birlikte kazanan takıma takdim edileceğini söylemişti.

TURNUVADA İLK KEZ MAÇA GİDECEK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan karşılaşmaları tribünden takip etmeyen Trump, ilk kez final mücadelesinde stadyumdaki yerini alacak.

Trump, daha önce Super Bowl, ABD Açık Tenis Turnuvası, Daytona 500, Ryder Cup, UFC organizasyonları ve NBA Finalleri gibi birçok önemli spor etkinliğini yerinde takip etmişti. Geçtiğimiz yaz ise MetLife Stadyumu'nda oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ni izleyerek kupa töreninde sahne almıştı.