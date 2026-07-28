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ABD'den FIFA'ya yolsuzluk incelemesi: Dünya Kupası'nın ardından...
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ABD'den FIFA'ya yolsuzluk incelemesi: Dünya Kupası'nın ardından...

28.07.2026 12:02:00
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AA
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ABD'den FIFA'ya yolsuzluk incelemesi: Dünya Kupası'nın ardından...

ABD'li Kongre üyesi Raskin, "Trump bağlantılı yolsuzluk" iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı.

ABD'den FIFA'ya yolsuzluk incelemesi: Dünya Kupası'nın ardından...

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında "çıkar karşılığı ayrıcalık" ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

ABD'den FIFA'ya yolsuzluk incelemesi: Dünya Kupası'nın ardından...

Raskin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdiği mektupta, soruşturmanın, FIFA'nın Trump yönetiminden özel ayrıcalıklar elde etmek amacıyla yürüttüğü öne sürülen girişimleri ve buna karşılık Trump yönetiminin FIFA'yla bağlantılı yüksek profilli yolsuzluk davalarını düşürdüğü iddialarını kapsadığını belirtti.

ABD'den FIFA'ya yolsuzluk incelemesi: Dünya Kupası'nın ardından...

FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde uyguladığı "fahiş fiyatlandırma" ve "aldatıcı satış yöntemleri" nedeniyle ABD'li tüketicilerin zarar gördüğünü savunan Raskin, FIFA'nın Trump Tower'da ofis kiralaması ve Trump'a "FIFA Barış Ödülü" vermesi gibi adımların Trump yönetimiyle yakın ilişki kurma çabasının parçası olduğunu öne sürdü.

ABD'den FIFA'ya yolsuzluk incelemesi: Dünya Kupası'nın ardından...

Raskin, buna karşılık Adalet Bakanlığının daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davalarını düşürdüğünü iddia etti.

ABD'den FIFA'ya yolsuzluk incelemesi: Dünya Kupası'nın ardından...

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Raskin ayrıca, Infantino'dan Trump ve çevresine sağlanan olası menfaatlere, FIFA'nın bilet satış uygulamalarına ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgelerin yanı sıra Trump Tower'daki FIFA ofisinin ziyaretçi kayıtlarını da Komiteye sunmasını isterken, Infantino'nun Komiteye ifade vermesini talep etti.

İlgili Konular: #ABD #Dünya Kupası #FIFA #yolsuzluk

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