ABD'ye girişi engellenmişti: Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan ilk kez konuştu!

Dünya Kupası'nda görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından turnuvanın hakem kadrosundan çıkarıldı ve İstanbul'a geldi.

Somalili Hakem Omar Artan, Somali tarihinin Dünya Kupası'nda yer alan ilk hakemi olmanın sevincini yaşarken son anda bu sevinç yerini hayal kırıklığına bıraktı.

"DOĞRU BELGELERİM VARDI"

"Geçerli belgelerim ve gerekli tüm evraklarım vardı" diyen Omar Abdulkadir Artan, vizesinin reddedilmesinden sonra ilk kez konuştu.

Somalili hakem, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmemesinin, profesyonel hayatındaki en büyük hayalini yıktığını söyledi.

ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından ilk kez konuşan Artan, The New York Times'a verdiği demeçte, Dünya Kupası'nda maç yönetmenin, ülkelerinin yaşadığı zorluklara rağmen Somalililer için nelerin başarılabileceğinin bir sembolü olacağını söyledi.

"DÜNYA KUPASI EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

"Çok ama çok büyük hayal kırıklığına uğradım" diyen Artan, girişinin reddedilmesinin ardından gönderildiği İstanbul'dan telefonla konuştu ve şunları dedi:

"Ben sadece hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir hakemim. Dünya Kupası'na gitmek en büyük hayalimdi"

"SAATLERCE SORGULAMA YAPILDI"

Artan, turnuvanın ilk maçından beş gün önce, cumartesi günü Miami Uluslararası Havalimanı'na uçtuğunu ancak sınır görevlileri tarafından ülkeye alınmadığını söyledi.

Artan, gece boyunca küçük bir odada tutulduğunu ve sorgulandığını belirtti.

"TÜM EVRAKLARIM TAMDI"

"Geçerli belgelerim vardı, her şeyim tamdı. Geçerli vizem de vardı" diyen Artan, ayrıca FIFA'dan aldığı resmi belgeleri ve on yılı aşkın profesyonel hakemlik kariyerini gösteren fotoğrafları da sunduğunu ifade etti. Sınır görevlilerinin, kariyerine ilişkin bilgileri de incelediğini söyledi. Ancak süreç sonunda Somalili hakem İstanbul'a gönderildi.

Artan, Afrika futbolunun yönetim organı olan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında "Yılın Hakemi" seçilmişti.