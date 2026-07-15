Antonio Conte'den Trabzonsporlu Oulai'ye büyük övgü

İtalyan teknik direktör Antonio Conte, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı değerlendirirken Trabzonspor forması giyen Oulai hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, turnuvada performansıyla öne çıkan az tanınan futbolcular arasında Fildişi Sahilli orta sahaya da yer verdi.

OUALI'YE ÖVGÜ

İtalyan basınına konuşan Conte, Dünya Kupası'nda dikkatini çeken isimler sorusuna, "Mısırlı kanat oyuncusu Hassan'ı, Faslı orta saha Bouaddi'yi ve Fildişi Sahilli orta saha Oulai'yi beğendim" yanıtını verdi. Deneyimli çalıştırıcının özellikle Trabzonspor'un genç orta sahasını öne çıkarması dikkat çekti.

MESSI VE LAUTARO'YA ÖVGÜ

Turnuvanın yıldız isimlerine de değinen Conte, Lionel Messi'nin performansından övgüyle söz etti. Arjantinli yıldız için "Beklentilerin de ötesine geçti. Bir kez daha inanılmaz bir fiziksel durumda geldi. 39 yaşında olmasına rağmen hâlâ belirleyici. Messi, oyunun nereye gideceğini herkesten önce anlayan zekaya sahip" ifadelerini kullandı.

Lautaro Martinez'in takım üzerindeki etkisini de değerlendiren deneyimli teknik adam, "Lautaro'nun olduğu bir Inter var, bir de olmadığı. Onun varlığı çok şeyi değiştiriyor. Mısır'a attıkları üçüncü golde yaptığı hazırlık belki gözden kaçtı ama inanılmazdı. Sadece gol atan bir santrfor değil, takım için oynuyor. Kendi egosunu takımın ihtiyaçlarının arkasına koymayı başardı" dedi.

MODERN FUTBOLU ANLATTI

Modern futbolun geldiği noktaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Conte, "Futbol artık tamamen küreselleşti. Taktik açıdan hazırlıksız takım kalmadı. Eskiden özellikle Afrika milli takımlarında büyük savunma hataları görürdünüz, şimdi ise her rakibe karşı oynamak çok zor" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, düşük blok savunmasının günümüz futbolunun vazgeçilmezlerinden biri olduğunu belirterek, "Alçak blok savunmayı artık sadece zayıf takımlar yapmıyor. Kazanmak istiyorsanız bunu da doğru uygulayabilmelisiniz. Artık eski dizilişlerin pek önemi kalmadı. Günümüzde hücum ve savunma sistemleri konuşuluyor" değerlendirmesinde bulundu.

İTALYA MESAJI

İtalya Milli Takımı hakkında da konuşan Conte, artık sözlerin değil icraatın zamanı geldiğini belirterek, "Artık konuşma ve siyaset değil, harekete geçme zamanı. Üst üste üç Dünya Kupası'nı kaçıramayız" ifadelerini kullandı.