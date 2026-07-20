Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arjantin'in tarihi serisine İspanya dur dedi!

Arjantin'in tarihi serisine İspanya dur dedi!

20.07.2026 01:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arjantin'in tarihi serisine İspanya dur dedi!

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde karşılaştığı İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvada büyük bir üzüntü yaşadı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Son yıllarda milli takım düzeyinde yakaladığı başarılarla dünya futboluna damga vuran Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı.

New York/New Jersey Stadı'nda oynanan finalde İspanya ile karşılaşan Arjantin, normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi uzatmalarda 1-0 kaybetti. İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada oyuna sonradan dahil olan Ferran Torres kaydetti.

DÖRT FİNALDE DÖRT KUPA ZAFERİ

Arjantin'in büyük turnuvalardaki final hakimiyeti 2021 yılında başlamıştı. Lionel Messi ve arkadaşları, Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek 28 yıllık kupa özlemine son vermişti.

Tangocular, 2022'de Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaştıkları Finalissima'yı 3-0 kazanarak yükselişini sürdürdü. Aynı yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'yı penaltılar sonucunda deviren Arjantin, futbolun en büyük kupasını üçüncü kez müzesine götürdü.

Arjantin, 2024 Copa America finalinde ise Kolombiya'yı uzatmalarda Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Güney Amerika şampiyonu oldu.

İSPANYA TARİHİ SERİYİ BİTİRDİ

2026 Dünya Kupası'nda yeniden finale kadar yükselen Arjantin, bu kez mutlu sona ulaşamadı. İspanya karşısında alınan yenilgiyle birlikte Tangocuların üst üste final kazanma serisi dört maçta kaldı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Arjantin #İspanya #lionel messi

İlgili Haberler

TRT'den tepki çeken Dünya Kupası kararı... Devre arası şovu yerine reklam!
TRT'den tepki çeken Dünya Kupası kararı... Devre arası şovu yerine reklam! İspanya ile Arjantin arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arasında birçok ünlü sanatçı sahne alırken TRT bu organizasyonu yayımlamadı.
Arjantin 10 kişiyle direnemedi... Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Arjantin 10 kişiyle direnemedi... Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşılaştığı Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Dünya Kupası finali öncesi 'yasadışı bahis' operasyonu: 6 binden fazla hesaba bloke kondu, 23 kişiye yakalama kararı
Dünya Kupası finali öncesi 'yasadışı bahis' operasyonu: 6 binden fazla hesaba bloke kondu, 23 kişiye yakalama kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yürütülen operasyon kapsamında yasadışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabının tespit edildiğini açıkladı. Maçın başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara yazı gönderildi.