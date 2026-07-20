Arjantin'in tarihi serisine İspanya dur dedi!

Son yıllarda milli takım düzeyinde yakaladığı başarılarla dünya futboluna damga vuran Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı.

New York/New Jersey Stadı'nda oynanan finalde İspanya ile karşılaşan Arjantin, normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi uzatmalarda 1-0 kaybetti. İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada oyuna sonradan dahil olan Ferran Torres kaydetti.

DÖRT FİNALDE DÖRT KUPA ZAFERİ

Arjantin'in büyük turnuvalardaki final hakimiyeti 2021 yılında başlamıştı. Lionel Messi ve arkadaşları, Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek 28 yıllık kupa özlemine son vermişti.

Tangocular, 2022'de Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaştıkları Finalissima'yı 3-0 kazanarak yükselişini sürdürdü. Aynı yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'yı penaltılar sonucunda deviren Arjantin, futbolun en büyük kupasını üçüncü kez müzesine götürdü.

Arjantin, 2024 Copa America finalinde ise Kolombiya'yı uzatmalarda Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Güney Amerika şampiyonu oldu.

İSPANYA TARİHİ SERİYİ BİTİRDİ

2026 Dünya Kupası'nda yeniden finale kadar yükselen Arjantin, bu kez mutlu sona ulaşamadı. İspanya karşısında alınan yenilgiyle birlikte Tangocuların üst üste final kazanma serisi dört maçta kaldı.