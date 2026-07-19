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Aurelien Tchouameni: 'Takım olarak utandığımız kesin'

Aurelien Tchouameni: 'Takım olarak utandığımız kesin'

19.07.2026 09:20:00
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Aurelien Tchouameni: 'Takım olarak utandığımız kesin'

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa'da orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

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Miami Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki Aurelien Tchouameni, takımın başında son maçına çıkan teknik direktör Didier Deschamps için maçı kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Özellikle ilk yarıda işlerin istedikleri gibi gitmediğini dile getiren Tchouameni, "İkinci yarıda çok daha iyi bir performans sergiledik. Ancak bu yeterli olmadı, kazanamadık. Hayal kırıklığına uğradık. Takım olarak utandığımız kesin. Kendi seviyemizde oynamadığımızı biliyorduk, gerekeni sergilemiyorduk ve bu çok daha kötü bir duruma gelebilirdi. Hocamız devre arasında olağanüstü bir konuşma yaptı ve herkesin ikinci yarıya odaklanmasını sağladı. Söylediğim gibi, durum biraz daha iyiye gitti" ifadelerini kullandı.

Devre arasında teknik direktör Deschamps'ın kendilerine gurur ve sorumluluktan bahsettiğini vurgulayan Tchouameni, "Fransa forması için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledi ve biz de bunu yaptık ancak kazanamadık. Hocamızın son maçıydı. Hepimizin ona son maçında galibiyet hediye etme isteği vardı ama olmadı. Sonuç olarak hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorduk. Takımımızın bu kapasitede olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Deschamps'ın silinmez bir iz bıraktığını vurgulayan Tchouameni, şunları kaydetti:

"Kendisinin takımı bıraktığı şekil çok özel. Çok şey değişti. O bir kazanan. Bıraktığı mirası ve zaferlerini koruyacağız. Fransa halkının duygularına dokunduğunu düşünüyorum. Fransa futbol tarihindeki yeri çok önemli olacak. Yeni dönemde yeni bir hoca gelecek ve gelişmeye, kupalar kazanmaya devam edeceğiz. Takım olarak bu güce sahibiz."

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