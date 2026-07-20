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Dünya Kupası finali sonrası arbede yaşanmıştı: FIFA'dan soruşturma kararı!

Dünya Kupası finali sonrası arbede yaşanmıştı: FIFA'dan soruşturma kararı!

20.07.2026 23:42:00
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Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası finali sonrası arbede yaşanmıştı: FIFA'dan soruşturma kararı!

FIFA, İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
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ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylarla ilgili gelişmeler sürüyor.

Dünya Kupası'nın finalinde İspanya, Arjantin'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Finalin ardından ise Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala ve futbolcu Leandro Paredes ile İspanyol oyuncular Rodri, Dani Olmo ve Gavi arasında arbede yaşandı.

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FIFA'DAN SORUŞTURMA KARARI

FIFA ise durum üzerine Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

FIFA'nın açıklaması şu şekilde:

"İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası final maçının raporlarının incelenmesinin ardından, FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi maç sonrası olaylar sırasında meydana gelmiş olası ihlallerle ilgili bir soruşturma başlattı.

FIFA Disiplin Komitesi, raporu tamamladığında daha fazla ayrıntı ve bilgi paylaşılacaktır."

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