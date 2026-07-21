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Dünya Kupası finali sonrası Arjantin'de çıkan olaylarda 15 gözaltı!

Dünya Kupası finali sonrası Arjantin'de çıkan olaylarda 15 gözaltı!

21.07.2026 00:15:00
Güncellenme:
AA
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Dünya Kupası finali sonrası Arjantin'de çıkan olaylarda 15 gözaltı!

ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybeden Arjantin'de taraftarlar arasında olaylar çıktı. Yapılan açıklamalara göre, çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı.
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Arjantin'de taraftarlar, FIFA Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olunmasının ardından polisle çatışırken, olaylarda 15 kişi gözaltına alındı.

Başkent Buenos Aires'teki simge yapılardan Obelisco çevresinde toplanan yüzbinlerce Arjantinli, kurulan dev ekranlarda İspanya-Arjantin finalini takip etti.

Arjantin'in uzatmalarda 1-0 mağlup olmasının ardından taraftarlar güvenlik güçleriyle çatıştı, olaylarda 7 polis yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Olayların, bir grubun çöp konteynerini ateşe vermeye çalışmasının ardından başladığı, güvenlik güçlerinin ise kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.

Çatışmalar sırasında bazı taraftarlar, polise taş ve şişe attı.

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MILEI'DEN ARJANTİN'E TEBRİK

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İspanya'ya karşı finalde kaybeden Arjantinli milli futbolcuları tebrik etti.

Milli takımın elde ettiği dünya 2'nciliğini onurlandırmak amacıyla tarihi henüz belirlenmeyen bir ulusal tatil ilan etmeyi planladığını belirten Milei, "Ülkemizi bu kadar mutlu ettiğiniz için teşekkürler çocuklar. Ülkemiz için büyük bir gurur. Dünya 2'ncisi, yaşasın vatanımız" ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen İspanya 2. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Arjantin #İspanya

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