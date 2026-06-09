Dünya Kupası'nın en 'hırçın' takımı Brezilya

Almanya, İtalya ve Hollanda ise 8'er kırmızı kartla cezalandırıldı.

Brezilya, bugüne dek katıldığı turnuvalarda 11 kırmızı kart gördü ve en çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi, 10 kırmızı kartla Arjantin, 9'ar kırmızı kartla Uruguay ve Kamerun izledi.

2002 Dünya Kupası'nda milli takımın Brezilya ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada Alpay Özalan ve Hakan Ünsal'a kırmızı kart çıktı.

177 KIRMIZI KART

Hakemler, bugüne kadar yapılan 22 Dünya Kupası'nda 177 kez kırmızı karta başvurdu.

Almanya'da 2006'da yapılan Dünya Kupası, 28 kırmızı kartla en çok kart gösterilen turnuva olarak dikkati çekti. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika'da ise hakemler oyuncu atma yoluna gitmedi.

Dünya Kupası'nda hakemlerin kırmızı ve sarı kart göstermeleri uygulamasına 1970'te geçildi. Daha önceki turnuvalarda hakemler kart göstermeden futbolcuyu oyundan ihraç ediyor ya da uyarıyordu.