Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği ve 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda İspanya finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Dev turnuvanın ardından veri analiz şirketi Opta'nın istatistiklerine göre en iyi 11 belirlendi. 31 yaşındaki Leandro Trossard, Dünya Kupası'nda dikkat çeken performansıyla altın karmaya adını yazdırdı.

5 GOLE DİREKT ETKİ Trossard, Belçika Milli Takımı ile forma giydiği 6 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla 5 gole doğrudan katkı yaparak otoritelerin beğenisini kazandı. Tecrübeli sol kanat, ayrıca toplam 510 dakika sahada kaldığı karşılaşmalarda 17 kilit pas üretirken, yüzde 84 pas isabet oranı yakaladı.

İŞTE ALTIN KARMA Opta'nın istatistik verilerine göre belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i şu isimlerden oluştu: Gregor Kobel (İsviçre)

Marc Cucurella (İspanya)

Lisandro Martinez (Arjantin)

Pau Cubarsi (İspanya)

Pedro Porro (İspanya)

Rodri (İspanya)

Jude Bellingham (İngiltere)

Lionel Messi (Arjantin)

Kylian Mbappe (Fransa)

Leandro Trossard (Belçika)