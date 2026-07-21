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Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı
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Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

21.07.2026 14:34:00
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Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard, veri analizi şirketi Opta'nın istatistiklerine göre Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde yer aldı.

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği ve 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda İspanya finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Dev turnuvanın ardından veri analiz şirketi Opta'nın istatistiklerine göre en iyi 11 belirlendi. 31 yaşındaki Leandro Trossard, Dünya Kupası'nda dikkat çeken performansıyla altın karmaya adını yazdırdı.

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

5 GOLE DİREKT ETKİ

Trossard, Belçika Milli Takımı ile forma giydiği 6 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla 5 gole doğrudan katkı yaparak otoritelerin beğenisini kazandı. Tecrübeli sol kanat, ayrıca toplam 510 dakika sahada kaldığı karşılaşmalarda 17 kilit pas üretirken, yüzde 84 pas isabet oranı yakaladı. 

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

İŞTE ALTIN KARMA

Opta'nın istatistik verilerine göre belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i şu isimlerden oluştu:

Gregor Kobel (İsviçre)

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Marc Cucurella (İspanya)

 

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Lisandro Martinez (Arjantin)

 

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Pau Cubarsi (İspanya)

 

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Pedro Porro (İspanya)

 

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Rodri (İspanya)

 

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Jude Bellingham (İngiltere)

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Lionel Messi (Arjantin)

 

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Kylian Mbappe (Fransa)

 

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Leandro Trossard (Belçika)

 

Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu: Beşiktaşlı yıldız listede yer aldı

Erling Haaland (Norveç)

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