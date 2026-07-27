Fernando Muslera'dan Dünya Kupası için açıklama: 'Bu kadar acı çektireceğini düşünmemiştim'

Fernando Muslera, 2026 Dünya Kupası'nın ardından yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Tecrübeli file bekçisi, Estudiantes taraftarının kendisine gösterdiği desteğin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Muslera yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün gördüğüm karşılama bana hem acı hem de mutluluk verdi. Sadece taraftarlardan değil, kulüp içinden ve Dünya Kupası'nın ardından takım arkadaşlarımdan da çok destek mesajı aldım. Futbolun bana bu kadar acı çektireceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten iyi günler geçirmedim. Neler yaşandığını ve bunun nasıl geliştiğini biliyorum. Ama bunların üstesinden nasıl geleceğimi de biliyorum. Her zaman söyledim, keşke bu tür zorluklar daha fazla gelse çünkü onlar beni daha da güçlendiriyor. Ben böyle biriyim ve meydan okumaları bu şekilde karşılıyorum."