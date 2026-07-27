Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fernando Muslera'dan Dünya Kupası için açıklama: 'Bu kadar acı çektireceğini düşünmemiştim'

Fernando Muslera'dan Dünya Kupası için açıklama: 'Bu kadar acı çektireceğini düşünmemiştim'

27.07.2026 15:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fernando Muslera'dan Dünya Kupası için açıklama: 'Bu kadar acı çektireceğini düşünmemiştim'

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da file bekçisi Fernando Muslera, turnuvanın ardından konuştu. Muslera, "Futbolun bana bu kadar acı çektireceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten iyi günler geçirmedim" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fernando Muslera, 2026 Dünya Kupası'nın ardından yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Tecrübeli file bekçisi, Estudiantes taraftarının kendisine gösterdiği desteğin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Muslera yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün gördüğüm karşılama bana hem acı hem de mutluluk verdi. Sadece taraftarlardan değil, kulüp içinden ve Dünya Kupası'nın ardından takım arkadaşlarımdan da çok destek mesajı aldım. Futbolun bana bu kadar acı çektireceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten iyi günler geçirmedim. Neler yaşandığını ve bunun nasıl geliştiğini biliyorum. Ama bunların üstesinden nasıl geleceğimi de biliyorum. Her zaman söyledim, keşke bu tür zorluklar daha fazla gelse çünkü onlar beni daha da güçlendiriyor. Ben böyle biriyim ve meydan okumaları bu şekilde karşılıyorum."

İlgili Konular: #fernando muslera #uruguay #2026 Dünya Kupası

İlgili Haberler

Muslera, Godin'in rekorunu kırdı: Uruguay, Suudi Arabistan engelini aşamadı
Muslera, Godin'in rekorunu kırdı: Uruguay, Suudi Arabistan engelini aşamadı 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay, Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldı. Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.
Dünya basınında gündem Fernando Muslera: 'Elit seviyeye yakışmayacak bir gol yedi'
Dünya basınında gündem Fernando Muslera: 'Elit seviyeye yakışmayacak bir gol yedi' 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay, İspanya yenilgisi sonrası uluslararası basınında gündem oldu. Teknik Direktör Marcelo Bielsa ve Fernando Muslera eleştirilerin hedefi oldu.
Marcelo Bielsa'dan Muslera itirafı: 'Oyundan çıkmak istedi'
Marcelo Bielsa'dan Muslera itirafı: 'Oyundan çıkmak istedi' 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa, hem Fernando Muslera'nın maç sırasında oyundan çıkmak istediğini açıkladı hem de performansıyla ilgili sert bir özeleştiride bulundu.