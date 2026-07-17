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FIFA'dan Dünya Kupası için bir ilk: Yüzük verilecek

FIFA'dan Dünya Kupası için bir ilk: Yüzük verilecek

17.07.2026 17:33:00
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FIFA'dan Dünya Kupası için bir ilk: Yüzük verilecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.

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FIFA, son şampiyon Arjantin ile İspanya arasında 19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçında, turnuvanın 96 yıllık tarihinde ilk kez kupayı kazanan takımın oyuncularına şampiyonluk yüzüğü verileceğini duyurdu.

Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra şampiyon olacak takımın teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilecek 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyon takımın oyuncularına teslim edilecek.

Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtan özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.

FIFA, yeni uygulamayı, "Amerikan spor geleneklerinin en tanınmışlarından birini küresel oyuna taşımak" olarak açıkladı. Ayrıca bin 996 yüzük de taraftarlar için satışa sunulacak.

ABD BAŞKANI TRUMP, FİNALİ İZLEYECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 Dünya Kupası finaline katılacağını doğruladı.

Trump'ın final seremonisinde kupayı takdim etmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #FIFA #yüzük #2026 Dünya Kupası

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