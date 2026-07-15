Fransa'yı 2 golle devirdi: Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Arlington Texas'ta oynanan mücadeleyi İspanya 2-0'lık skorla kazandı.
İspanya'ya galibiyet getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 58. dakikada Pedro Porro kaydetti.
Maç boyunca çok üstün bir futbol oynayan İspanya, kazandığı 2010'dan sonra ilk kez finale yükseldi.
Son iki Dünya Kupası'nın finalisti Fransa ise üst üste 3. finalini oynama fırsatını kaçırdı.
İspanya'nın finaldeki rakibi 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak dev maçın ardından belli olacak.