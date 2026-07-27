İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı: 'Açık ara Türkiye'nin en büyük kulübüyüz ancak...'

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Sky'a açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve İstanbul'daki ilk yılını değerlendiren 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Neyin içine girdiğimi biliyordum. Yeni bir lig, yeni bir ortam. Türkiye de daha önce hiç yaşamadığım bir ülke. Kendimizi çok rahat hissediyoruz. Şehirde çok mutluyuz" dedi.

"ŞU ANDA AÇIK ARA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜYÜZ" Sözlerine devam eden deneyimli yıldız, "Kulübün hala değerlendirebileceğimiz, hatta değerlendirmemiz gereken muazzam bir potansiyeli var. Kulübü şu anda olduğundan daha büyük hale getirmek için hala çok iyi işler başarabiliriz. Şu anda açık ara Türkiye'nin en büyük kulübüyüz ancak Avrupa ve dünya çapında bir adım daha ileri gidebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki aylar ve yıllar için hedefimiz bu" diye konuştu.

"BİZİ NEYİN BEKLEDİĞİNİ TAHMİN EDEMİYORUZ" İstanbul gibi bir futbol şehrinde yaşamanın nasıl bir his olduğu sorusuna yanıt veren İlkay Gündoğan, "Aslında çok iyi. Yaşam kalitesi son derece yüksek. Dürüst olmak gerekirse, pek sık dışarı çıkmıyoruz. Tabii ki bazen çocuklarla oyun parkına ya da alışveriş merkezine gidip bir kafeye uğrayıp dondurma yiyoruz ya da eşimle restorana gidiyoruz. Ama o zaman da daha çok evden arabaya binip, arabayla gitmek istediğimiz yere gidiyoruz. Dışarıda uzun uzun yürüyüş yapıp etrafta dolaşmak gibi bir durum yok. Bunu biraz da önlemek istiyoruz çünkü orada bizi neyin beklediğini tam olarak tahmin edemiyoruz. Ama nereye gidersek gidelim, insanlar çok dost canlısı. İster Galatasaray taraftarı, ister Fenerbahçe ya da Beşiktaş taraftarları, gerçekten hiç önemli değil" sözlerini sarf etti.

"LİGİ KESİNLİKLE İHMAL ETMEMELİYİZ" Galatasaray'da önümüzdeki sezon hedefleriyle ilgili konuşan İlkay Gündoğan, "Dört kez üst üste şampiyonluğu kazandığımız için mutluyuz. Ancak her geçen yıl işler daha da zorlaşıyor. Lig güçleniyor. Ligi kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Dört kez üst üste şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi’ne daha fazla odaklanmayı da gerektiriyor" dedi.

"DEPLASMANLARDAKİ MAÇLARDA ZAYIF VE ETKİSİZ KALDIK" Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri ve geride kalan sezondaki son 16 turunun ötesine geçip geçemeyeceklerine dair soruya yanıt veren 35 yaşındaki futbolcu, "Kendi sahamızda, taraftarlarımızın desteğiyle önemli bir güç haline geldik ancak deplasmanlardaki maçlarda zayıf ve etkisiz kaldık. Özellikle deplasmanlarda, daha iyi bir performans sergilemeliyiz. Ayrıca takım olarak daha disiplinli ve organize bir şekilde rakiplerimize zor anlar yaşatmalıyız" açıklamasını yaptı.

"ONA VE EKİBİNE SADECE EN İYİSİNİ DİLİYORUM" Dünya Kupası'nın ardından Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann ile yolların ayrılmasını değerlendiren İlkay Gündoğan, "Onunla son Avrupa Şampiyonası'nda oynama şansı buldum. Nagelsmann ile çok iyi bir bağım vardı. Kadrodaki neredeyse tüm oyuncuları tanıyordum. Orada hala birçok arkadaşım var. Bu hepimiz için çok büyük hayal kırıklığıydı. Şimdi tüm umutlar, şu anda bu görev için en uygun kişi olan, herkesin istediği Jürgen Klopp'a bağlanıyor. Ancak bu durum bir bakıma baskı da oluşturuyor. Onu şahsen çok iyi tanıyorum ve ne kadar büyük bir coşku oluşturabileceğimi biliyorum. Ona ve ekibine sadece en iyisini diliyorum. Alman milli takımı, her zaman şampiyonluk mücadelesine katılmak zorunda olan takımlar arasında yer alır ancak önümüzdeki aylarda ve yıllarda biraz daha alçakgönüllü olmamız gerekecek" dedi.

"JÜRGEN KLOPP'U GÖREVE GETİRİYORSANIZ..." Jürgen Klopp ile ilgili görüşlerini aktaran İlkay Gündoğan, "Şimdi Jürgen Klopp'u göreve getiriyorsanız, ona bir şekilde belirli bir yetki de vermelisiniz; serbestçe alabileceği belirli kararlar olmalı. Bu da büyük olasılıkla gerçekleşecektir. Şu anda en önemli öncelik, sürekli bir yapı oluşturmak olmalı. Bunun için tutunabileceğimiz belirli temellere ve yol gösterici bir hiyerarşiye ihtiyacımız var. Bunun mümkün olduğunca kısa sürede başarabilirsek, şu anda hepimizin düşündüğü kadar geride değiliz demektir. O zaman işler nispeten daha hızlı bir şekilde yoluna girebilir" şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM" Yardımcı antrenörlük ihtimaliyle ilgili konuşan ve Almanya'dan teklif almadığını söyleyen İlkay Gündoğan, "Hayır, (Almanya) Pep Guardiola dışında henüz bir şey gelmedi. O da geçen yıl şaka yollu bir şekilde söylemişti. (Gülerek) Birkaç yıl daha oynamamı ve sonra bir ara onun yardımcı antrenörü olmam gerektiğini söylemişti. Ama şu anda henüz bir işi olmadığı için bekleyip görmek lazım. Ama şu anda sahada olmak, performans göstermek ve antrenman yapmak hoşuma gidiyor. Hala aktif bir futbolcu olarak futbolu seviyorum. Kafamda birkaç yıl daha oynamak istiyorum, ama bu özellikle benim yaşımda bir gecede değişebilir. Antrenörlük için B lisansını aldım bile. Bunu çok sevdim, eğlenceliydi. Aktif kariyerim bittikten sonra bu yolu izlemek ve denemek istiyorum. Bunu hayal ediyorum. Almanya için de hangi rolde olursa olsun" diye konuştu.