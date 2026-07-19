İspanya ile Arjantin karşı karşıya: 2026 Dünya Kupası'nın sahibi belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli olacak.

ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.

FİNAL, TURNUVA TARİHİNDE İLKLERE SAHNE OLACAK

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında yarın oynanacak final mücadelesi, turnuva tarihinde ilklere sahne olacak.

80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlenecek.

Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in küratörlüğünü üstlendiği şovda, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel gibi ünlü sanatçılar sahne alacak.

FIFA'nın "dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak" amacıyla 100 milyon dolar toplamayı hedeflediği şovun süresi ise tartışmaları beraberinde getirdi.

FIFA daha önce devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklasa da toplam süresinin 20 dakikayı aşması bekleniyor.

Yine New York New Jersey Stadı'nın ev sahipliği yaptığı geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yaklaşık 10 dakika sürmüş, ancak tüm devre arası toplamda 24 dakikayı aşmıştı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre ise devre arası 15 dakikayı aşmamalı. Kural kitabında, bu aranın "yalnızca hakemin izniyle değiştirilebileceği" belirtiliyor.

KUPAYI KAZANANA İLK KEZ YÜZÜK VERİLECEK

2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.

Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek.

Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.

TURNUVA TARİHİNDE İKİNCİ RANDEVU

İspanya ve Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 1966 Dünya Kupası grup aşamasındaki randevusundan Arjantin 2-1 galip ayrıldı.

Turnuva tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonu final mücadelesi verecek.

Bu mücadelede aynı zamanda dünya sıralamasının uygulamaya konulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki sırasındaki ülkeler karşılaşacak.

İSPANYA 2, ARJANTİN 4. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor.

İspanya, şampiyon olması halinde birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak.

Luis de la Fuenta'nın öğrencileri kupayı kazanması durumunda İspanya, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan ilk ülke olmayı başaracak.

İSPANYA GOL YEMİYOR

İspanya, tek bir Dünya Kupası'nda 6 maçta kalesini gole kapatan ilk takım oldu.

Kalesini Unai Simon'un koruduğu İspanya, turnuvada oynadığı 7 maçta tek golü çeyrek finalde Belçika karşısında yedi.

DE LA FUENTE KAYBETMİYOR

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası genelinde hiç maç kaybetmeden en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

İki turnuvada toplam 14 maça çıkan 65 yaşındaki teknik adam, 13 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Üst üste 37 maçtır yenilmeyen İspanya, 28 galibiyet, 9 beraberlikle İtalya'nın bu alandaki rekorunu egale etti.

SCALONİ'NİN GÖZÜ POZZO'NUN REKORUNDA

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, yarınki finalden de galibiyetle ayrılması halinde İtalyan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak.

Pozzo, 1934 ve 1938 dünya kupalarında üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olmuştu.

MESSİ, 3 FİNAL OYNAYAN 2'NCİ FUTBOLCU OLACAK

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci isim olacak.

Messi gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

Alexis Mac Allister, 13 karşılaşmayla turnuva tarihinde hiç kaybetmeden en fazla Dünya Kupası maçına çıkan oyuncu oldu.