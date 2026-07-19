Kylian Mbappe, Lionel Messi'yi geride bıraktı: Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, İngiltere karşısında 48. ve 66. dakikalarda fileleri havalandırarak Dünya Kupası tarihine geçti.

Karşılaşma öncesinde Dünya Kupası kariyerinde 20 golü bulunan 27 yaşındaki futbolcu, toplam gol sayısını 22'ye yükseltti.

Mbappe böylece 21 gollü Arjantinli efsane Lionel Messi'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Messi, altıncı kez yer aldığı Dünya Kupası'nda attığı gollerle daha önce 16 gollü Miroslav Klose'yi geçmişti.

39 yaşındaki Messi'nin finalde İspanya karşısında 2 gol atması durumunda ünvanı tekrar elde etme ihtimali bulunuyor.

İlk kez 2018'de Dünya Kupası'nda forma giyen Mbappe, turnuvadaki üçüncü katılımında rekoru ele geçirdi.

Mbappe ayrıca 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 10'a yükselterek 8 gollü Messi'nin önüne geçti ve Altın Ayakkabı yarışında liderliğe yükseldi.