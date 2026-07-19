Lamine Yamal ile Lionel Messi karşı karşıya... Dünya Kupası sahibini buluyor!

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ve Arjantin rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh.

ARJANTİN 10 KİŞİ KALDI

Arjantin, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Enzo Fernandez'in oyun dışı kalması nedeniyle mücadelede 10 kişi kaldı.

İSPANYA DEV FİNALDE ÖNDE

İspanya, 106. dakikada Ferran Torres'in attığı gol ile finalde öne geçti.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Messi.

TÜM GÖZLER LIONEL MESSI VE LAMINE YAMAL'DA

FIFA klasmanının ilk iki sırasında yer alan iki ülke arasında New York New Jersey Stadı'nda yarın oynanacak final mücadelesinde, Barcelona altyapısından yetişen 39 yaşındaki Lionel Messi ile 19 yaşındaki Lamine Yamal kozlarını paylaşacak.

Messi, Katar 2022'de kariyerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşarken Yamal ise ilk kez final heyecanı yaşayacak.

İspanyol yıldız Lamine Yamal, 30 dripling ile bu turnuvada en çok çalım atan oyuncu oldu.

Yamal'ı Fransız Kylian Mbappe (24), Brezilyalı Vinicius Junior (23), Arjantinli Lionel Messi (22) ve Belçikalı Jeremy Doku (21) takip etti.

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci isim olacak.

Messi gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

KUPAYI KAZANANA İLK KEZ YÜZÜK VERİLECEK

2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.

Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek.

Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.

İSPANYA 2, ARJANTİN 4. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor.

İspanya, şampiyon olması halinde birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak.

Luis de la Fuenta'nın öğrencileri kupayı kazanması durumunda İspanya, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu unvanını elinde tutan ilk ülke olmayı başaracak.