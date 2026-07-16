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Lionel Messi'den dikkat çeken iddia: 'Kimi rahatsız ederse etsin...'

Lionel Messi'den dikkat çeken iddia: 'Kimi rahatsız ederse etsin...'

16.07.2026 09:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lionel Messi'den dikkat çeken iddia: 'Kimi rahatsız ederse etsin...'

Lionel Messi, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye 2-1 mağlup edip finale çıktığı maçın ardından açıklamalar yaptı. 1 yıldır Dünya Kupası'na hazırlandığını belirten Messi, "Son dört yılın en iyisi biziz" dedi.

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Arjantin Milli Takımı Kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1'le geçtikleri müsabakanın ardından konuştu. Arjantin'in attığı 2 golde de asisti yapan isim olan Messi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Büyük bir konsantrasyonla maça çıktıklarını aktaran Messi, "Bu bir futbol maçı olsa da milli marşımızı okuduğumuz andan itibaren çok farklı hissettik" dedi.

Arjantinli taraftarlara seslenen yıldız futbolcu, "Taraftarlara Katar’da söylediğimin aynısını söylüyorum. Keyif alın. Bu takım sizi asla yüzüstü bırakmayacak" şeklinde konuştu.

'BU DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLANMAYA BAŞLAYALI NEREDEYSE BİR YIL OLDU'

Bir yıldır 2026 Dünya Kupası'na hazırlandığını söyleyen Messi, "Bu Dünya Kupası'na hazırlanmaya başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Aralık ayını Arjantin'de, hiç durmadan, sabah akşam antrenman yaparak geçirdim. Dünya Kupası'na mümkün olan en iyi şekilde varmak için her şeyimi ortaya koyacağımı biliyordum" ifadelerini kullandı.

'KİMİ RAHATSIZ EDERSE ETSİN...'

Son 4 yılın en iyi takımı olduklarını belirten Messi, "Başardıklarımız gerçekten inanılmaz. Üst üste beş final, art arda iki Dünya Kupası finali… Son dört yılın en iyisi biziz. Bu durum kimi rahatsız ederse etsin, ne söylerlerse söylesinler; bu takım sahada kimsenin bize hiçbir şeyi bedavadan vermediğini gösterdi" sözlerini sarf etti.

Messi bir gazetecinin "Mısır maçından sonra bize 'Tanrı'nın benim için bir planı vardı.' demiştiniz. Tanrı'nın başka bir planı kalmış mıdır dersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tanrı çok büyüktür ve her zaman sunacağı başka bir şeyi vardır ama açıkçası ben artık daha fazlasını isteyemem. İster futbol kariyerimde olsun ister özel hayatımda, bana verdiği her şey için minnettarım. Her zaman söylediğim gibi; Tanrı ne dilerse o olacak."

Son olarak Maradona'ya değinen Arjantinli yıldız, "Eminim Diego Maradona yukarıdan bunu büyük bir keyifle izliyor ve tadını çıkarıyordur. Onun için bugün çok özel bir gündü. Ona yukarıdan bu sevinci hediye edebilmek, onun da bunu orada dilediği gibi yaşaması ve keyif alması harika. Bu onun için de bir hediyeydi" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #ingiltere #Dünya Kupası #Arjantin #lionel messi

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