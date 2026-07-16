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Lionel Messi, Lamine Yamal'ı 19 yıl önce küvette yıkamıştı: Dünya Kupası finalinde rakip oldular!

Lionel Messi, Lamine Yamal'ı 19 yıl önce küvette yıkamıştı: Dünya Kupası finalinde rakip oldular!

16.07.2026 01:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lionel Messi, Lamine Yamal'ı 19 yıl önce küvette yıkamıştı: Dünya Kupası finalinde rakip oldular!

Arjantin ile İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde eşleşmesinin ardından Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın 19 yıl önce çekilen fotoğrafları gündem oldu.
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İspanya ile Arjantin'in Dünya Kupası finalinde eşleşmesinin ardından Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın yaklaşık 20 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Fotoğraflarda Messi, gelecekteki İspanya yıldızına plastik bir küvette köpük banyosu yaptırıyor.

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FOTOĞRAF ÇEKİMİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Messi ve Yamal'ın yer aldığı fotoğraf çekimi, İspanya ve Arjantin'in 2026 Dünya Kupası için mücadele etmesinden 19 yıl önce, 2007 yılında gerçekleştirilmişti.

Fotoğraflarda Yamal henüz altı aylık bir bebekti. Messi ise 20 yaşında, 2007 yılının sonbaharında, o dönemde forma giydiği Barcelona için hazırlanan bir yardım takvimi kapsamında genç Yamal ile bu fotoğrafları çekti.

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2024 yılında, Associated Press için serbest olarak çalışan ve bu fotoğrafları çeken fotoğrafçı Joan Monfort, söz konusu haber kuruluşuna verdiği demeçte, bu fotoğraf çekiminin insani yardım kuruluşu UNICEF ve Barselona’nın yerel spor gazetesi Diario Sport tarafından düzenlenen bir yardım kampanyasının parçası olduğunu söyledi.

Monfort, İspanya'daki ailelerin Barcelona stadyumunda bir oyuncuyla fotoğraf çektirme şansı için çekilişe katıldığını aktardı.

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Fotoğrafçı Monfort, Yamal’ın ailesinin çekilişi kazandığını ve annesi Sheila Ebana'nın da fotoğraflarda yer aldığını belirtti. Ancak Monfort, AP’ye verdiği demeçte, Messi’nin başlangıçta “bebek Lamine ile nasıl iletişim kuracağını” bilmediğini söyledi.

Monfrot, açıklamasında "Messi oldukça içine kapanık biridir, utangaçtır” derken, “Soyunma odasından çıkıyordu ve birdenbire kendini, içinde su dolu plastik bir küvet ve bir bebek bulunan başka bir soyunma odasında buldu. Durum biraz karmaşıktı. İlk başta onu nasıl kucağına alacağını bile bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

MESSI 20 YAŞINDA YAMAL İSE SADECE 6 AYLIKTI

2024 yılında, Yamal’ın Euro 2024’te parlayarak turnuva tarihinin en genç golcüsü olmasıyla birlikte, bu fotoğraf çekimi bir kez daha gündeme geldi ve bunun aslında iki futbol yıldızı arasında gerçekleşen gerçek bir işbirliği olduğu doğrulandı.

Messi o zamanlar henüz 20 yaşındaydı ve Dünya Kupası’nda sadece bir kez forma giymişti. Gelecek vaat eden bir yıldız olarak görülse de, kendini kanıtlaması gereken çok şey vardı.

Şimdi, 19 yıl sonra, Messi tartışmasız tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilirken, Yamal ise kendini kanıtlaması gereken genç ve yetenekli bir yıldız.

Bu iki yıldızı karşı karşıya getirecek Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22:00'de oynanacak.

İlgili Konular: #Arjantin #İspanya #lionel messi #Lamine Yamal

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