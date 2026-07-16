Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lionel Messi ve arkadaşları pes etmedi... Arjantin Dünya Kupası'nda finale çıktı!

Lionel Messi ve arkadaşları pes etmedi... Arjantin Dünya Kupası'nda finale çıktı!

16.07.2026 00:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lionel Messi ve arkadaşları pes etmedi... Arjantin Dünya Kupası'nda finale çıktı!

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın yarı finalinde karşılaştığı İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdıran ekip oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın yarı finalinde İngiltere ile karşı karşıya geldi.

ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan mücadeleden Arjantin 2-1’lik galibiyet ile ayrıldı.

LIONEL MESSI'DEN İKİ ASİST

Arjantin’e galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2’de Lautaro Martinez’den geldi.

İngiltere’nin golünü ise 55. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Arjantinli yıldız Lionel Messi iki golde de asisti yapan isim oldu.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla Arjantin, Dünya Kupası finalinde İspanya’nın rakibi oldu.

İspanya ile Arjantin’i karşı karşıya getirecek Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22:00’de oynanacak.

İngiltere ile Fransa ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00:00'da üçüncülük maçına çıkacak.

İlgili Konular: #ingiltere #Dünya Kupası #Arjantin #lionel messi

İlgili Haberler

Deschamps'tan İspanya maçı sonrası flaş hakem tepkisi
Deschamps'tan İspanya maçı sonrası flaş hakem tepkisi Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından, karşılaşmanın El Salvadorlu hakemi Ivan Barton'a tepki gösterdi.
Mbappe'den Dünya Kupası itirafı: 'Finali hak edecek oyunu oynamadık'
Mbappe'den Dünya Kupası itirafı: 'Finali hak edecek oyunu oynamadık' Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, İspanya'ya 2-0 kaybettikleri yarı finalin ardından konuştu.
Luis de la Fuente, Dünya Kupası finalinde görmek istediği rakibi açıkladı
Luis de la Fuente, Dünya Kupası finalinde görmek istediği rakibi açıkladı İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2-0 kazandıkları Fransa maçının ardından konuştu.