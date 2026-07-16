Lionel Messi ve arkadaşları pes etmedi... Arjantin Dünya Kupası'nda finale çıktı!

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın yarı finalinde İngiltere ile karşı karşıya geldi.
ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan mücadeleden Arjantin 2-1’lik galibiyet ile ayrıldı.
LIONEL MESSI'DEN İKİ ASİST
Arjantin’e galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2’de Lautaro Martinez’den geldi.
İngiltere’nin golünü ise 55. dakikada Anthony Gordon kaydetti.
Arjantinli yıldız Lionel Messi iki golde de asisti yapan isim oldu.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Bu sonuçla Arjantin, Dünya Kupası finalinde İspanya’nın rakibi oldu.
İspanya ile Arjantin’i karşı karşıya getirecek Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22:00’de oynanacak.
İngiltere ile Fransa ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00:00'da üçüncülük maçına çıkacak.